Walton pega jonrón y Bolte suma 4 hits en triunfo 7-3 de Atléticos sobre Angelinos

Donovan Walton conectó un jonrón de tres carreras y el novato Henry Bolte tuvo su primer juego de cuatro imparables para ayudar a los Atléticos a vencer 7-3 a los Angelinos de Los Ángeles la noche del miércoles.

Lawrence Butler pegó un sencillo impulsor y Walton conectó su noveno jonrón, un batazo de dos outs ante el novato dominicano Walbert Ureña (9-11), para tomar ventaja de 4-0 en la primera entrada.

Bolte se fue de 5-4, anotó dos carreras y conectó un doble impulsor en la segunda que puso a los Atléticos (63-95) arriba 5-0.

Mike Trout y Vaughn Grissom conectaron jonrones consecutivos ante Jeffrey Springs en la cuarta para acercar a los Angelinos 5-2. Fue el 22do jonrón de la temporada para Trout y el 426to de su carrera.

Grissom siguió su 13er cuadrangular con un sencillo impulsor en la quinta para recortar la diferencia a 5-3 y sacar del juego a Springs.

Alika Williams y Bolte conectaron sencillos ante el dominicano José Fermin en la sexta y ambos anotaron con un doble de Shea Langeliers para el margen definitivo.

Springs permitió tres carreras con cinco imparables en 4 1/3 entradas. El zurdo quedó con marca de 3-0 después de sus primeras cuatro aperturas, pero se fue 1-14 en sus últimas 25. Geoff Hartlieb (2-1) consiguió cinco outs para llevarse la victoria y Elvis Alvarado ponchó a dos en la novena para cerrar el juego.

Los Angelinos (60-98) intentan evitar la primera temporada de 100 derrotas en la historia de la franquicia. ___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP