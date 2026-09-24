Marlins evitan que los Cachorros aseguren un puesto en playoffs otra vez con triunfo 3-2

Kyle Stowers conectó un jonrón y los Marlins de Miami le negaron a los Cachorros de Chicago la oportunidad de asegurar un boleto a los playoffs por segunda noche consecutiva con una victoria de 3-2 el miércoles.

Dansby Swanson impulsó las dos carreras de los Cachorros, que necesitaban ganar o que Arizona perdiera ante Colorado para asegurar un puesto de comodín de la Liga Nacional.

Un rodado de Joe Mack llevó al plato al dominicano Agustin Ramirez con la carrera de la ventaja en la séptima entrada, y los Marlins retiraron a los siguientes nueve bateadores de Chicago para ganar su segundo juego consecutivo, después de perder tres en San Diego.

Stowers conectó su 21er jonrón, un batazo de dos carreras, ante Kevin Gausman en la parte alta de la sexta para romper un empate sin carreras. Los Cachorros igualaron en la parte baja del episodio cuando Swanson conectó un sencillo al jardín izquierdo con el bate roto para remolcar un par de carreras.

Cade Gibson (6-2), el segundo de cuatro relevistas de Miami, ponchó a dos en la séptima y Sandy Alcantara trabajó la novena para su segundo salvamento.

El relevista Ryan Rolison (9-2) cargó con la derrota.

Gausman ponchó a siete y permitió dos carreras, seis hits y una base por bolas en las primeras 5 2/3 entradas. Por Miami, Ryan Gusto permitió seis hits y dos bases por bolas, y ponchó a cinco en 5 1/3 entradas.

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