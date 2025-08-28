Walker conecta jonrón en séptima entrada de tres carreras y Cardenales vencen 4-1 a Piratas

Thomas Saggese conectó un doble impulsor que puso a su equipo por delante y Jordan Walker bateó un jonrón en una séptima entrada de tres carreras para ayudar a los Cardenales de San Luis a vencer el jueves 4-1 a los Piratas de Pittsburgh.

Miles Mikolas permitió una carrera con cuatro hits y una base por bolas, y ponchó a cinco en cinco entradas.

Kyle Leahy (4-1) registró cuatro ponches en dos entradas de relevo sin permitir carreras, Riley O’Brien lanzó una octava entrada sin carreras y JoJo Romero lanzó la novena para su quinto salvamento.

El novato de los Piratas, Braxton Ashcraft, permitió una carrera con cuatro hits y registró cinco ponches en cinco entradas y dos tercios, la mejor marca de su carrera, antes de ser reemplazado por Yohan Ramírez (1-2).

Iván Herrera conectó un doble al jardín izquierdo, anotando Lars Nootbaar para empatar el juego a uno en la parte baja de la tercera entrada.

Tommy Pham conectó su octavo jonrón de la temporada a 440 pies sobre el bullpen del jardín izquierdo en la primera entrada para poner a Pittsburgh adelante 1-0.

Por los Piratas, los dominicanos Oneil Cruz de 2-0, Liover Pegüero de 3-1.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-1 con una empujada. El venezolano Yohel Pozo de 3-0.

