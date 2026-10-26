Wagner y Magic aprovechan gran último cuarto y vencen 111-102 para dejar a Knicks 0-3

Franz Wagner anotó 21 de sus 23 puntos en el cuarto periodo, y el Magic de Orlando venció la noche del domingo por 111-102 al campeón vigente, los Knicks de Nueva York, que ostentan marca de 0-3.

Wagner, que comenzó con 1 de 10 en tiros de campo, sumó 13 rebotes y nueve asistencias, y Anthony Black aportó 18 puntos y cinco asistencias tras perderse los dos primeros partidos de Orlando por una lesión de tobillo.

El Magic, que ya jugaba sin su máximo anotador Paolo Banchero, perdió a Jalen Suggs por una lesión de rodilla en el cuarto periodo, pero superó a los Knicks 40-27 en ese tramo para conseguir su primera victoria bajo el mando de Sean Sweeney.

Jalen Brunson anotó 28 puntos por los Knicks. Karl-Anthony Towns tuvo 22 puntos y 14 rebotes y OG Anunoby añadió 22 puntos, pero los Knicks se convirtieron en el primer campeón defensor en arrancar 0-3 desde los Dallas Mavericks de 2011-12.

El Magic llegó a estar abajo 12-0, pero se mantuvo en la pelea al encestar el 43% de sus triples. Tristan Da Silva y Black metieron cinco triples cada uno y Desmond Bane terminó con 4 de 9.

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