Thunder sigue invicto tras victoria 108-101 sobre los Clippers

Shai-Gilgeous Alexander anotó 34 puntos, Ajay Mitchell aportó 18 desde la banca y el Thunder de Oklahoma City se mantuvo invicto con una victoria la noche del domingo de 108-101 sobre los Clippers de Los Ángeles.

Isaiah Hartenstein sumó 12 puntos y 12 rebotes para Oklahoma City, que logró su tercera victoria consecutiva para iniciar la temporada, pero perdió a tres jugadores por lesión, incluido el escolta All-Star Jalen Williams, quien cayó con fuerza al atacar el aro cuando quedaban 1:14. Williams salió de la cancha en camilla, con toallas cubriéndole la pierna izquierda.

El base Cason Wallace (dolor en el hombro izquierdo) y el ala-pívot Jaylin Williams (dolor en la muñeca derecha) abandonaron el partido en el primer cuarto y no regresaron. Mitchell encestó 8 de 14 tiros, con seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos en 27 minutos.

Darius Garland anotó 16 puntos por Los Ángeles (1-2). Kris Dunn y Brook Lopez tuvieron 15 puntos cada uno para los Clippers, que se acercaron a 97-96 con un triple de Derrick Jones Jr. cuando faltaban tres minutos, pero nunca lograron ponerse más cerca.

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