La historia de amor que floreció entre la ciudad de Lawrence y Argelia cuando la ciudad universitaria de Kansas recibió a los Zorros del Desierto durante el Mundial ha continuado con una delegación de Estados Unidos que visita esta semana la nación africana.

El gobierno del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune recibió al grupo para una estancia de una semana el lunes.

“Es un honor absoluto para todos nosotros estar aquí. Fue un gran placer cuidar del equipo y de sus aficionados, y que nos inviten aquí es algo que va más allá de cualquiera de nuestros sueños", señaló Meghan Bardwell, detective de la ciudad de Lawrence y miembro de la delegación, al medio franco-argelino LeLien a su llegada a la nación del noroeste de África:

“La forma en que nos han tratado desde que despegamos de Kansas City hasta ahora ha sido simplemente increíble. Me encanta”, añadió.

El área metropolitana de Kansas City albergó varios campamentos base durante el Mundial, incluidos los de Argentina, Países Bajos e Inglaterra, además de albergar partidos en el Arrowhead Stadium. Pero la estrecha conexión que se desarrolló entre Argelia y Lawrence, que se encuentra a unos 30 minutos al oeste de la ciudad, captó la atención de una audiencia global durante el torneo.

Más de 500 personas se presentaron en el aeropuerto cuando los Zorros del Desierto llegaron a su base a principios de junio. El artista local Sam Herd les dio la bienvenida al crear una enorme bandera argelina con mantillo y arena, y miembros de la banda de marcha de la Universidad de Kansas se tomaron el tiempo de aprender el himno de Argelia, “Kassaman”, dándole al equipo una sensación de hogar a su llegada a unos 5.000 kilómetros de distancia.

De hecho, la ciudad anfitriona más pequeña de una selección del Mundial y su universidad desplegaron la alfombra de bienvenida para Argelia.

La selección nacional encestó en Allen Fieldhouse, la histórica sede de los equipos masculino y femenino de baloncesto de los Jayhawks, y lanzó balones de fútbol americano dentro del Memorial Stadium. Incluso pasaron tiempo pateando balones de fútbol con jóvenes de la zona.

“Rápidamente se convirtieron en nuestro equipo local”, comentó Ruth DeWitt, directora de relaciones comunitarias de la oficina de convenciones y visitantes de la ciudad.

Argelia perdió su partido inaugural ante Argentina en el Arrowhead Stadium, se recuperó para vencer a Jordania y luego empató con Austria en un emocionante encuentro para ganarse un lugar en la fase de eliminación directa.

Los Zorros del Desierto quedaron eliminados al sucumbir 2-0 ante Suiza en la ronda de 16vos de final.

Ahora, los argelinos están mostrando a sus homólogos estadounidenses su propia hospitalidad.

Entre quienes integran la delegación están el alcalde de Lawrence, Brad Finkeldei, y otros funcionarios municipales; miembros de la banda de la Universidad de Kansas, profesorado y personal; y autoridades de Elkader, Iowa, que lleva el nombre del líder argelino, el fallecido emir Abdelkader.

El grupo pasó parte del lunes contemplando Argelia desde el mar Mediterráneo, que separa África de Europa y del cercano país de España, y los miembros de la delegación siguieron publicando imágenes en redes sociales el martes.

“Esta extraordinaria invitación refleja la calidez y generosidad que toda nuestra comunidad ha mostrado a Argelia este verano", dijo Finkeldei a Le Jeune Independant, un destacado periódico argelino en lengua francesa. "Estamos profundamente agradecidos a nuestros anfitriones argelinos por su hospitalidad y amistad. Aunque no todos los que contribuyeron a esta bienvenida pueden hacer el viaje, llevamos con nosotros la gratitud y la amabilidad de Lawrence”, dijo Finkeldei manifestó a Le Jeune Independant, un destacado periódico argelino en lengua francesa.

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