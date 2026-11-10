Sporting KC despide al técnico Raphael Wicky tras acabar último en su conferencia
El Sporting de Kansas City despidió el lunes al entrenador Raphael Wicky después de una temporada, lo que significa que el club de la Major League Soccer tendrá a su cuarto técnico desde marzo de 2025 cuando comience la temporada sprint de la liga en febrero.
Sporting KC terminó la temporada el sábado con una victoria 1-0 sobre San Diego, dejando al club con marca con sólo siete victorias en todas las competiciones y en el último lugar de la Conferencia Oeste. Los 26 puntos fueron la segunda menor cantidad en la historia del club.
Wicky reemplazó al entrenador Peter Vermes y a su sustituto, Kerry Zavagnin, quien se convirtió en técnico interino cuando Vermes y el club decidieron seguir por caminos separados principios del año pasado después de más de 16 años. Wicky dirigió anteriormente al BSC Young Boys en su Suiza natal y al Chicago Fire en la MLS.
“Nos gustaría agradecer a Raphael por su tiempo en Sporting KC. La temporada ha sido desafiante por muchas razones, y reconocemos que Rapha y su cuerpo técnico trabajaron increíblemente duro en circunstancias difíciles”, indicó David Lee, presidente de operaciones de fútbol del club. “Tras una revisión de la temporada, Rapha y yo nos reunimos, y decidí hacer el cambio. Le deseamos a Rapha la mejor de las suertes en el futuro”.
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Vea aquí la cobertura completa de la MLS de AP
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