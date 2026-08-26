Oneil Cruz pega jonrón ante Mason Miller en la 9na y Piratas superan 1-0 a Padres

Oneil Cruz conectó el primer jonrón que Mason Miller ha permitido en más de un año, cuando había dos outs de la novena entrada, y los Piratas de Pittsburgh superaron el martes 1-0 a los Padres de San Diego.

De manera inesperada, Cruz conectó una línea ante un lanzamiento bajo de 98 mph que le ofreció Miller (4-2). La pelota salió despedida por el jardín derecho de Petco Park para el 17mo jonrón del dominicano.

Miller, el cerrador estelar de los Padres y oriundo de Pittsburgh, no había permitido que nadie le conectara cuadrangular en 73 apariciones consecutivas desde que lo hizo el cubano Lourdes Gurriel Jr., de Arizona, el 5 de agosto de 2025, en la segunda aparición de Miller con su nuevo equipo.

El dominicano Gregory Soto (6-4) lanzó una octava entrada sin carreras por Pittsburgh, y Mason Montgomery consiguió su sexto salvamento.

Paul Skenes trabajó seis entradas con pelota de tres hits por los Piratas, en un sólido repunte del vigente ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional, pero Michael King permitió cinco hits durante siete entradas en blanco, en su más reciente apertura sólida por los Padres.

San Diego no consiguió hits ante el bullpen de los Pirates y perdió partidos consecutivos por primera vez desde el 23 de julio, lo que interrumpió una racha de 21-7 que lo había impulsado a puestos de postemporada.

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