Vladimir Guerrero Jr. se embasa 5 veces en victoria de Azulejos, 6-1 sobre Orioles

Vladimir Guerrero Jr. se embasó cinco veces, Myles Straw conectó un doble que impulsó la carrera del desempate en la sexta entrada, y los Azulejos de Toronto doblegaron el viernes 6-1 a los Orioles de Baltimore.

Guerrero elevó su promedio a .305 al irse de 3-3 con tres sencillos. El dominicano recibió dos bases por bolas, una de ellas intencional.

Daulton Varsho conectó un doble de dos carreras como emergente contra Shawn Dubin en una octava entrada de tres anotaciones por parte de Toronto, el mejor equipo de la Liga Americana.

Braydon Fisher (5-0) consiguió dos outs en la sexta. Los Azulejos tienen un récord de 64-4 cuando anotan cinco o más carreras.

El zurdo de los Orioles, Trevor Rogers, salió después de cinco entradas debido a un dolor en un dedo del pie izquierdo. Permitió una carrera sucia y tres hits para que su efectividad se deteriorara a 1.43 en 16 aperturas.

Dietrich Enns (3-3) reemplazó a Rogers y retiró a los dos primeros bateadores en la sexta. Isiah Kiner-Falefa se embasó con un sencillo dentro del cuadro y avanzó a segunda por un error en un tiro antes del doble de Straw que puso el duelo 2-1.

El dominicano Samuel Basallo abrió el tercer inning de Baltimore con un doble y anotó con un sencillo de Jackson Holliday cuando había un out.

Toronto empató en el quinto. Davis Schneider recibió una base por bolas con dos outs y anotó cuando el jardinero central Colton Cowser no pudo controlar el sencillo de Guerrero, que disparó la pelota a 115 mph.

Por los Orioles, el dominicano Basallo de 3-1 con una anotada. El boricua Emmanuel Rivera de 3-0.

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero de 3-3 con una empujada. El mexicano Alejandro Kirk de 4-0. El venezolano Andrés Giménez de 4-0.