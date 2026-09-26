Vladimir Guerrero Jr. se disculpa por comentarios sobre su contrato de 500 millones de dólares

La estrella de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., se disculpó el viernes por comentarios que hizo durante una entrevista en español sobre su contrato de 500 millones de dólares por 14 años.

En la primera temporada del gran acuerdo, Guerrero afirmó durante una entrevista con el programa de televisión dominicano “Grandes Ligas” que le estaban pagando por lo que había hecho en el pasado, no por lo que iba a hacer en el futuro. Un clip de la entrevista, para un programa que se emitirá el 4 de octubre, se hizo público el miércoles.

“No me pagaron porque voy a batear 40 cada año”, expresó Guerrero. “Me pagaron por lo que ya logré. La gente está confundida con eso, pero yo pienso igual que ellos. O sea, a veces incluso me digo a mí mismo: ‘Bro, te dieron todo ese dinero y estás aquí sin hacer nada’. Lo intento”.

Tras días de críticas, Guerrero se mostró arrepentido.

“La razón principal por la que estoy aquí es porque lamento mis comentarios del otro día”, manifestó Guerrero el viernes a través de un traductor. “Siento de corazón que mis aficionados, mis compañeros de equipo, necesitaban una disculpa de mi parte y para eso estoy aquí. Obviamente, también estoy aquí porque simplemente voy a decirle a todo el mundo que voy a seguir trabajando duro para que mi contrato sea uno excelente.

“Simplemente lo pensé un poco y sentí que los comentarios que hice el otro día no son lo que realmente quería decir, y de verdad siento que todos, mis aficionados, todos, merecen una disculpa de mi parte y esa es la razón principal por la que estoy aquí hoy”.

Seis veces All-Star, Guerrero llegó al viernes con un promedio de bateo de por vida de .285, 192 jonrones, 647 carreras impulsadas y un OPS de .840.

Conectó ocho jonrones en la postemporada el año pasado para ayudar a los Azulejos a llegar al Juego 7 de la Serie Mundial, que perdieron ante los Dodgers de Los Ángeles en 11 entradas.

Guerrero ha caído a un promedio de .263 con nueve jonrones y 56 carreras impulsadas este año, limitado por una lesión de espalda, una conmoción cerebral y rigidez en el isquiotibial derecho. Sus totales de jonrones y carreras impulsadas son los más bajos de su carrera en una temporada no acortada.

“Ha sido un año decepcionante para mí”, comentó Guerrero. “No pude ayudar más a mi equipo a lograr nuestro objetivo, lo cual es duro para mí”.

El acuerdo de Guerrero es el tercero más grande en dólares totales, detrás del contrato de 765 millones de dólares por 15 años de Juan Soto con los Mets de Nueva York y el convenio de 700 millones de dólares por 10 años de Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles.

El contrato de Guerrero también incluye un bono por firma récord de 325 millones de dólares que protege el dinero ante una posible interrupción laboral.

Guerrero contó que había hablado con su padre, el miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero, y que se disculpó con sus compañeros de los Azulejos.

Al ser consultado sobre sus comentarios tras la derrota del miércoles en Baltimore, que eliminó a Toronto de la contienda por la postemporada, Guerrero había dicho que se mantenía firme en sus declaraciones.

__

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP