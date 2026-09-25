Barrida del Equipo Internacional deja a EEUU en un hoyo 7-3 en la Presidents Cup

Ryan Fox y Nick Taylor protagonizaron cada uno momentos decisivos el viernes que llevaron al equipo Internacional a otra sorprendente barrida en foursomes en la Presidents Cup, dándoles una ventaja sobre EEUU de 7-3 de cara al fin de semana, mientras buscan poner fin a más de dos décadas de derrotas.

“Fue un día increíble para nosotros”, manifestó el capitán del equipo Internacional, Geoff Ogilvy.

Fue la segunda vez consecutiva que los estadounidenses se fueron en blanco en foursomes. A diferencia de hace dos años en Royal Montreal, habían barrido la sesión inaugural y podían permitirse quedarse sin puntos.

Ahora el equipo Internacional tiene su mayor ventaja después de dos sesiones desde Royal Melbourne en 1998, el único año en que ganaron la Presidents Cup.

Taylor y Corey Conners estaban 1 arriba sobre Scottie Scheffler y Sam Burns al llegar al hoyo 18 en Medinah cuando Taylor se metió entre los árboles y Conners solo pudo sacar un golpe de escape de vuelta a la calle. La dupla canadiense estaba jugando su tercer golpe antes de que Scheffler pegara el segundo.

Taylor pegó un 9-hierro con efecto de corte desde 151 yardas que cayó a unos 30 centímetros del hoyo para salvar el par, y el putt de birdie de Burns para empatar el match se salió tras bordear el borde del hoyo.

Taylor comentó: “Quizá me salvé después de ese drive. Sí, cuando más importaba, fue bueno dejar una cerca ahí y devolverles la presión”.

Fox y Min Woo Lee disputaban un match igual de apretado, con los estadounidenses tomando su primera ventaja en el hoyo 12. Fox embocó un putt de birdie de 15 pies en el par 4 del 15 para igualar el match, y metió un putt de birdie desde 20 pies en el par 3 del 16 para ponerse 1 arriba. Dividieron los dos últimos hoyos, con Fox metiendo un putt de 4 pies para par en el 18.

Los otros matches no estuvieron cerrados. Hideki Matsuyama y Sungjae Im ganaron cuatro hoyos seguidos en los primeros nueve para construir una ventaja de 3 arriba, y después de que Russell Henley y Jacob Bridgeman recortaran la desventaja a 1 abajo, Matsuyama metió un birdie de 20 pies que los condujo a una victoria por 3 y 2.

Adam Scott y Christiaan Bezuidenhout nunca estuvieron abajo en una victoria por 3 y 2 sobre Justin Thomas y Cameron Young, mientras que Tom Kim y Si Woo Kim la tuvieron fácil ante la antes temible dupla de Xander Schauffele y Patrick Cantlay, ganando 4 y 3.

“Vas a tener sesiones como esta en estas cosas. Me siento terrible por los muchachos porque sé que se esforzaron ahí afuera y me dieron todo lo que tenían hoy, y no estaba destinado a ser. Dicho eso, todavía hay 20 puntos en juego. Queda mucho golf por jugar”, señaló el capitán de Estados Unidos, Brandt Snedeker.

El sábado es crucial en este formato. Después de dos días con una sesión por día, hay cuatro matches de fourballs por la mañana y cuatro matches de foursomes por la tarde. Hace dos años en Canadá, los estadounidenses ganaron seis de ocho y se encaminaron a otra victoria.

“Queda mucho golf. Mañana es un día grande. Creo que tuvimos una situación similar hace dos años en Canadá. Ojalá hayamos aprendido de eso y podamos respaldar con otro gran día mañana”, expresó Scott.

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