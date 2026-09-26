Los Cowboys enfatizan estar en modo "viaje de trabajo" en Río antes de jugar con los Ravens

Los Cowboys de Dallas comenzaron sus preparativos en Río de Janeiro el viernes para su partido contra los Ravens de Baltimore, con la mirada puesta en la tarea por delante y no en los atractivos por los que la ciudad es conocida.

Brian Schottenheimer, entrenador de los Cowboys en su segundo año y que se prepara para su primer partido internacional, señaló que los jugadores tenían muy claro que su visita a Brasil se sentiría como un viaje de trabajo. Jugarán a 8.368 kilómetros de casa.

“Es un poco diferente de otros partidos como visitantes”, comentó Schottenheimer. “Fuimos muy directos con los muchachos desde el principio. No van a tener el tiempo libre para hacer lo que normalmente harían”.

“Estamos aquí para mejorar, crecer, aprender y seguiremos dando los últimos retoques a lo que ha sido una semana corta”, añadió.

Los Cowboys entrenaron en las instalaciones utilizadas por el club de fútbol Flamengo, en una zona apartada de Río, a unos 41 kilómetros al oeste del icónico Pan de Azúcar. Tendrán su primera vista del histórico estadio Maracaná de la ciudad durante una sesión de reconocimiento el sábado.

Los Ravens entrenaron en las instalaciones de otro club de fútbol, Botafogo. El entrenador Jesse Minter ya ha trabajado en Brasil; fue el coordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles la temporada pasada, cuando abrieron contra los Chiefs de Kansas City en São Paulo.

Minter tampoco tendrá mucho tiempo libre, pero ya está interesado en ver a algunos de los aficionados de 2025.

“Puede que no estén necesariamente animando a un equipo u otro. Se emocionan cuando ambos equipos hacen jugadas. Tanto las ofensivas como la defensa tienen que lidiar con el público”, manifestó.

Los equipos llegaron a Río el viernes por la mañana tras vuelos de aproximadamente 10 horas. Su partido del domingo será uno de un récord de nueve encuentros internacionales en el calendario de la NFL esta temporada.

“Tenemos mucho tiempo entre ahora y (la patada inicial)”, dijo Schottenheimer.

El quarterback Dak Prescott, que disputará su primer partido internacional, también indicó que los Cowboys están en modo de “estrictamente viaje de trabajo”, aunque apuntó que ha disfrutado pasar el rato junto a la piscina con sus compañeros y que probó algunos de los filetes locales en el almuerzo.

“Es un lugar al que quiero volver como turista”, expresó Prescott, y agregó que espera ver desde el autobús la famosa estatua del Cristo Redentor cuando se dirija al partido. “Lo que buscamos es una victoria”.

Prescott afirmó que él y sus compañeros esperan estar completamente descansados para la mañana del sábado después de su largo viaje.

“Esto es una primera vez para la mayoría del equipo”, dijo Prescott. “Es genial tener un día extra para pulir el plan de juego”.

“Estamos entusiasmados con nuestro plan de juego; tenemos respuestas para lo que sea que vayan a hacer”, añadió. “Eso entra en las reglas de quiénes somos: no intentar salirnos de nuestro marco para combatir lo que estén haciendo o contrarrestarlos demasiado. Queremos ser los agresores. Queremos hacer que jueguen a la defensiva y llevarles nuestro mejor partido”.

Prescott comentó que, incluso con la mentalidad de viaje de trabajo, su pasión por el fútbol americano es la misma.

“Estar aquí en Brasil, donde hay un gran grupo de aficionados, una gran base de seguidores y apoyo, ojalá permita que mucha gente me vea jugar a mí y a este equipo por primera vez en persona”, explicó. “Es algo en lo que pienso en cada partido: ‘¿Quién está mirando por primera vez?’ o ‘¿Quién está tratando de engancharse a este deporte y cómo puedo inspirarlo?’. Eso me permite no dar por sentada ninguna jugada, estar exactamente donde están mis pies”.

La NFL ha estado jugando en Brasil desde 2024, pero los dos partidos anteriores fueron en la NeoQuímica Arena de São Paulo, con capacidad para 48.000 espectadores, un mercado más grande donde ambos encuentros agotaron entradas. Aún quedan algunas entradas para el partido del domingo.

Los equipos que participaron en esos otros partidos —los Packers, Eagles, Chargers y Chiefs— tuvieron más actividades en Brasil.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP