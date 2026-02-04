VJ Edgecombe anota 25 puntos y 76ers logran 4to triunfo seguido, 113-94 sobre Warriors sin Curry

El novato VJ Edgecombe anotó 25 puntos, capturó siete rebotes y repartió siete asistencias, para que los 76ers de Filadelfia doblegaran el martes 113-94 a los Warriors de Golden State, con lo cual hilaron su quinta victoria.

Andre Drummond sumó 12 puntos y 11 rebotes por Filadelfia, que se aprovechó de la ausencia de Stephen Curry debido a un doloroso problema en la rodilla derecha.

Trendon Watford aportó 16 puntos y ocho rebotes desde el banquillo, mientras que Adem Bona encestó sus cinco primeros tiros de campo en la primera mitad en un tramo de nueve minutos para ayudar a que los Sixers tomaran una ventaja de 58-57 al descanso. Bona terminó con 11 puntos.

El segundo autobús de Filadelfia llegó apenas unos 75 minutos antes del inicio debido al tráfico en el Área de la Bahía de San Francisco, pero el entrenador Nick Nurse no estaba preocupado por la posibilidad de que su equipo requiriera un calentamiento prolongado.

Después de todo, los Sixers habían jugado el lunes, cuando vencieron a los Clippers por 128-113.

Curry salió temprano de la derrota de Golden State por 131-124 ante Detroit el viernes debido al problema en la rodilla. El alero Jonathan Kuminga, cuyo futuro con la franquicia sigue siendo incierto, se perdió su quinto partido consecutivo por un hematoma óseo en la rodilla izquierda.

El brasileño Gui Santos y Pat Spencer anotaron 13 puntos cada uno y Moses Moody añadió 12 por los Warriors, que perdieron su tercer partido consecutivo en casa.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes