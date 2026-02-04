Curry, James y Durant estarán juntos en el Juego de Estrellas de la NBA. Leonard se une al equipo

Stephen Curry se unirá nuevamente a sus compañeros olímpicos LeBron James y Kevin Durant, esta vez en el Juego de las Estrellas.

La NBA anunció las plantillas para el encuentro de exhibición de mitad de temporada el martes por la noche. Dividió 25 nombres en tres equipos. Es el debut de otro nuevo formato del Juego de las Estrellas: este será Estados Unidos contra el Mundo, el 15 de febrero en la casa de Clippers de Los Ángeles en Inglewood, California.

Es un concepto que, según el comisionado Adam Silver, despertará el orgullo nacional de los jugadores y llega en un momento oportuno. El partido será transmitido por NBC, que también está emitiendo los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, que comienzan esta semana y se extenderán hasta el 22 de febrero.

El concepto de Estados Unidos contra el Mundo se discutió durante años antes de hacerse realidad esta temporada. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto revelaron el tan esperado plan en su último intento de reavivar el interés en el partido tras un formato de torneo muy criticado la temporada pasada.

Kawhi Leonard de los Clippers, probablemente el nombre más merecedor que quedó fuera de la lista original de 24 elegidos al Juego de Estrellas, fue añadido al grupo de jugadores de Estados Unidos el martes, poco antes de que se revelaran las plantillas. Y ese movimiento probablemente fue lo que envió a Karl-Anthony Towns de Nueva York al equipo del Mundo.

Towns nació en Nueva Jersey pero ha jugado baloncesto internacional con la selección de República Dominicana, la patria de su difunta madre.

La NBA había dicho en los últimos meses que ajustaría los tamaños de las plantillas según fuera necesario para asegurar que los tres equipos tuvieran al menos ocho jugadores, el mínimo requerido bajo el nuevo formato. No se espera que Giannis Antetokounmpo juegue para el equipo del Mundo debido a una lesión, por lo que ese conjunto tiene nueve jugadores.

Los equipos de Estados Unidos se dividieron por edad: los jugadores mayores fueron asignados a USA Stripes, los más jóvenes a USA Stars.

Las plantillas:

USA Stripes

Jaylen Brown, Boston; Jalen Brunson, Nueva York; Stephen Curry, Golden State; Kevin Durant, Houston; LeBron James, Los Ángeles (Lakers); Kawhi Leonard, Los Ángeles (Clippers); Donovan Mitchell, Cleveland; Norman Powell, Miami.

Entrenador: Mitch Johnson, San Antonio.

USA Stars

Scottie Barnes, Toronto; Devin Booker, Phoenix; Cade Cunningham, Detroit; Jalen Duren, Detroit; Anthony Edwards, Minnesota; Chet Holmgren, Oklahoma City; Jalen Johnson, Atlanta; Tyrese Maxey, Filadelfia.

Entrenador: J.B. Bickerstaff, Detroit.

Mundo

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee; Deni Avdija, Portland; Luka Doncic, Los Ángeles (Lakers); Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City; Nikola Jokic, Denver; Jamal Murray, Denver; Pascal Siakam, Indiana; Karl-Anthony Towns, Nueva York; Victor Wembanyama, San Antonio.

Entrenador: Darko Rajakovic, Toronto.

Horario

Todos los partidos serán de 12 minutos.

— 1: USA Stars vs. Mundo.

— 2: USA Stripes vs. equipo ganador del primer partido.

— 3: USA Stripes vs. equipo perdedor del primer partido.

— 4: Campeonato (los dos mejores equipos del juego de todos contra todos). Si los tres equipos terminan 1-1 después de los juegos de todos contra todos, el primer criterio de desempate será la diferencia de puntos en los juegos de cada equipo.

