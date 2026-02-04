La temporada de Sam Darnold como suplente con 49ers lo llevó al Super Bowl

La carrera de Sam Darnold en la NFL había tocado fondo en 2023, cuando llegó a San Francisco después de no cumplir con las expectativas en dos equipos.

Menos de tres años después, está listo para pisar el escenario más grande del fútbol americano como el mariscal de campo titular de los Seahawks de Seattle en el Super Bowl el domingo.

El viaje de Darnold, de ser considerado un fracaso en el draft a ser quarterback en el Super Bowl, es notable y comenzó durante su único año con los 49ers de San Francisco en 2023, cuando sólo comenzó un partido y lanzó apenas 46 pases.

Esa temporada terminó en un viaje al Super Bowl, donde los 49ers perdieron 25-22 en tiempo extra contra Kansas City. Darnold era un suplente que generaba poco interés en lugar de ser una de las mayores estrellas de este deporte en un podio, donde se respondían las preguntas de multitudes de reporteros.

Hoy hay otras preguntas: cómo llegó aquí y donde se vestirá para el Super Bowl en el mismo camerino del Levi's Stadium donde pasó la temporada 2023 como suplente. Las respuestas narran una historia de perseverancia.

Darnold llegó a la NFL como la tercera selección global de los Jets de Nueva York en 2018 después de una destacada carrera universitaria en el Sur de California, pero tuvo dificultades desde el principio.

Tuvo un récord de 13-25 y un índice de pasador de 78.6, el segundo peor de la liga entre 43 QB's con al menos 15 inicios de 2018 a 2020.

Los Jets lo enviaron a Carolina después de la temporada 2020 y Darnold no mejoró en dos temporadas entrando y saliendo de la alineación con los Panthers. Registró un índice de pasador de 77.3 en 18 partidos.

No tuvo más remedio que aceptar un contrato como suplente en la agencia libre con los 49ers por 4,5 millones para la temporada 2023. Quería empaparse de la estrategia ofensiva del entrenador Kyle Shanahan.

Darnold superó a Trey Lance para ser el suplente de Brock Purdy, cuyo camino fue completamente opuesto al de Darnold. Purdy ingresó a la liga en 2022 como la última selección del draft y se convirtió en finalista de la votación para el trofeo al Jugador Más Valioso en la temporada 2023.

Darnold dijo que aprendió mucho al ver a Purdy practicar y prepararse, y del entrenador de quarterbacks Brian Griese, quien jugó 11 temporadas en la NFL.

Aunque no estaba jugando, los dones físicos que hicieron de Darnold la tercera selección eran evidentes.

A la siguiente temporada, Darnold ganó 14 partidos como titular en Minnesota antes de fracasar en los playoffs. Los Vikings lo dejaron ir en la agencia libre y él llegó a Seattle para reencontrarse con Kubiak.

Darnold llevó a los Seahawks a 14 victorias esta temporada, uniéndose a Tom Brady como los únicos quarterbacks con temporadas consecutivas con al menos 14 victorias, y ahora está en el Super Bowl.

“Fuimos realmente afortunados de conseguirlo”, comentó Kubiak. “Cuando vino a nosotros, era un jugador mucho más maduro. Tenía muchas cicatrices y usó esas cicatrices para convertirse en un mejor jugador. Así que lo conseguimos en el momento perfecto de su carrera, cuando estaba tan hambriento como podía estar. Tomó toda la experiencia que tenía y ayudó a liderar nuestra ofensiva”.

