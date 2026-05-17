Vingegaard arrasa en otra etapa del Giro y recorta el liderato de Eulálio

El favorito antes de la carrera, Jonas Vingegaard, logró otra victoria de etapa en el Giro de Italia el domingo para recortar la ventaja general de Afonso Eulálio.

Vingegaard había ganado en la cima del Blockhaus hace dos días y repitió la hazaña en otro final en ascenso en la novena etapa.

Vingegaard cruzó la meta con 12 segundos de ventaja sobre Felix Gall, al término del recorrido de 184 kilómetros (114 millas) desde Cervia hasta la subida de categoría especial al Corno alle Scale. Davide Piganzoli fue tercero, a 34 segundos de su compañero de equipo en Visma-Lease a Bike, Vingegaard.

Sin embargo, Eulálio cruzó la meta en quinto lugar, a 41 segundos de Vingegaard. El corredor portugués tiene una ventaja de 2 minutos y 24 segundos sobre Vingegaard, con Gall 35 segundos más atrás.

Giulio Ciccone, que se quedó a las puertas de ganar la cuarta etapa, atacó desde la escapada y parecía encaminado a una victoria en solitario el domingo, pero al corredor italiano le esperaba otra decepción.

El pelotón estaba casi dos minutos por detrás al inicio de la subida final, pero Gall atacó y Vingegaard se pegó a su rueda, y finalmente rebasaron a Ciccone cuando faltaban 1,7 kilómetros.

Gall siguió intentando que su rival pasara al frente y colaborara, pero Vingegaard se conformó con ir a rueda hasta que pasaron la marca de 1 kilómetro para el final, cuando el danés tomó la punta y de inmediato abrió un hueco sobre Gall.

El Giro tendrá su segundo día de descanso el lunes, antes de la contrarreloj individual del martes en un recorrido llano de 42 kilómetros (26 millas) a lo largo de la costa, de Viareggio a Massa.

Es la única contrarreloj de la carrera de este año.

El 109.º Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora.

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