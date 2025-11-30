Verstappen gana el GP de Qatar y el campeonato de la F1 se definirá en la última carrera en Abu Dabi

Max Verstappen se llevó el domingo la victoria en el Gran Premio de Qatar para llevar una tensa lucha por el título de la Fórmula 1 a la última carrera de la temporada en Abu Dabi el próximo fin de semana.

Lando Norris, el líder del campeonato, hubiera asegurado su primer título de la F1 con una victoria, pero terminó en el cuarto lugar, mientras que Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren y rival por el título, se ubicó segundo.

Los tres contendientes al título han ganado siete carreras esta temporada. Verstappen busca su quinto título consecutivo de F1, mientras que Piastri y Norris persiguen el primero.

___

