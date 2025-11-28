Lando Norris se mantiene tranquilo y llega a Qatar con el campeonato en la mira

Lando Norris tiene una ventaja lo suficientemente grande como para no entrar en pánico de cara a la penúltima carrera de la temporada de la Fórmula 1 en Qatar el domingo.

El piloto de McLaren está cerca de asegurar su primer título de la F1. El británico de 26 años mantiene una ventaja de 24 puntos sobre Oscar Piastri, su compañero de equipo, y de Max Verstappen de Red Bull, cuya brillante remontada en las últimas semanas lo tiene cada vez más cerca de un quinto título consecutivo.

Las 69 victorias de Verstappen lo tienen tercero en la lista histórica, detrás de Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilton (105). El neerlandés ya es considerado uno de los mejores pilotos de F1 de todos los tiempos y la descalificación de los dos pilotos de McLaren el fin de semana pasado en Las Vegas ayudó a su remontada.

Norris perdió los 18 puntos que había ganado al cruzar la meta en el segundo lugar y Piastri los 12 que recibió por su cuarto lugar.

"Por supuesto que duele. Pero en realidad me resultó bastante fácil seguir adelante", afirmó Norris, quien a principios de esta temporada se encontraba rezagado detrás de un dominante Piastri. "Me siento tan relajado como antes, cuando estaba 35 puntos detrás (de Piastri), y me siento igual cuando estoy 24 puntos por delante. Esa es mi fortaleza por ahora".

Hay 33 puntos en juego este fin de semana, con ocho adicionales de la carrera sprint del sábado. En términos más simples: Norris asegurará el título de Fórmula 1 si consigue al menos dos unidades más que Verstappen y Piastri durante el fin de semana.

La estrategia de carrera será más difícil de imponer dado que los equipos tienen dos paradas en boxes obligatorias en Qatar, una medida impuesta por razones de seguridad debido al alto riesgo de degradación de neumáticos en el Circuito Internacional de Lusail de 5.4 kilómetros (3,35 millas). Los neumáticos Pirelli están restringidos a un máximo de 25 vueltas en la carrera de 57.

La penalización de McLaren en Las Vegas perjudicó a Norris, quien había ganado las dos carreras anteriores, más que a Piastri, quien involuntariamente cerró la brecha con Norris, habiendo terminado seis puntos detrás de él en esa carrera antes de la descalificación.

Pero Piastri no ha ganado desde el último día de agosto en el Gran Premio de Holanda y no ha subido al podio en las últimas seis carreras.

"Todavía hay una oportunidad", comentó el piloto australiano. "También sé que es una posibilidad remota".

Verstappen ha ganado las dos últimas carreras en Qatar y cuatro de las últimas cinco en Abu Dabi, donde la temporada terminará la próxima semana.

La carrera sprint le ayudará en su intento de ganar el campeonato, incluso si es un mini-formato que generalmente no le gusta.

"Listo. Veamos qué pasa", expresó. "Sí, está más cerca (de lo esperado). Idealmente, me hubiera encantado que estuviera aún más cerca. Todo dentro, y con suerte podemos hacerlo emocionante hasta el final".

Los McLaren lideran la primera práctica

Piastri encabezó la sesión de práctica del viernes por delante de Norris, con Verstappen en sexto lugar.

Verstappen se quejó por la radio del equipo de que su coche rebotaba un poco y que le faltaba ritmo al salir de la curva seis.

Más tarde se realiza la clasificación a la carrera sprint bajo los reflectores. Al sprint de 19 vueltas del sábado le sigue la clasificación nocturna para la carrera principal.

Ferrari en declive

Ferrari necesita un fuerte final de temporada después de recibir críticas del presidente ejecutivo John Elkann.

Hamilton ha tenido dificultades esta temporada y las actuaciones del siete veces campeón demla F1 han estado por debajo de las expectativas.

"Me siento terrible. Terrible", dijo Hamilton después de Las Vegas, donde registró su peor actuación en clasificación al terminar 20mo.

Aparte de salir primero en una carrera sprint en China en marzo, el británico de 40 años no ha ganado con Ferrari. En general, solo ha ganado dos carreras de F1 en cuatro temporadas, incluida esta.

Charles Leclerc tampoco ha ganado una carrera esta temporada tras llevarse tres con Ferrari en 2024.

Pero el piloto de Mónaco lidera a Hamilton en podios (7-0) y cómodamente en la clasificación. Leclerc es quinto con 226 puntos, mientras que su compañero de equipo está sexto con 152, apenas 15 puntos por delante de Kimi Antonelli, su reemplazo de 19 años en Mercedes.

