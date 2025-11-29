Oscar Piastri gana el sprint del GP de Qatar y reduce a 22 puntos la ventaja del líder Lando Norris

Oscar Piastri dominó desde la pole al llevarse el sábado la victoria al sprint del Gran Premio de Qatar y se acercó a 22 puntos detrás de Lando Norris, su compañero de equipo en McLaren, de cara a la carrera principal de la Fórmula 1 el domingo.

La victoria de Piastri en el sprint le otorgó ocho puntos, mientras que siete fueron para George Russell, el piloto de Mercedes que quedó en el segundo lugar. Norris, líder del campeonato, obtuvo seis puntos por su tercer puesto, y Verstappen consiguió cinco al terminar cuarto.

"Sí, el auto estuvo bien", afirmó Piastri. "Sigamos así".

Norris comenzó el sprint desde la tercera posición en la parrilla y Verstappen desde la sexta. El neerlandés fue dejado pasar por Yuki Tsunoda, su compañero de equipo en Red Bull, en la primera vuelta, pero no pudo acercarse lo suficiente para presionar a Norris.

De cara a la penúltima carrera de la temporada el domingo, Norris suma 396 puntos, Piastri 374 y Verstappen 371.

Norris necesita terminar cuatro puntos por delante de Piastri el domingo para asegurar su primer título de F1, siempre y cuando también esté un punto por delante de Verstappen, quien busca su quinto campeonato consecutivo.

Hay una sesión de clasificación nocturna más tarde el sábado para la carrera del domingo.

Verstappen se quejó de rebotes y subviraje en su Red Bull el viernes, y los problemas persistieron.

"El rebote sigue siendo muy malo", expresó Verstappen cuatro vueltas después del sprint del sábado.

Tsunoda terminó quinto por delante de Kimi Antonelli, ambos recibiendo penalizaciones de cinco segundos por exceder los límites de la pista más de las tres veces permitidas.

Fernando Alonso de Aston Martin obtuvo dos puntos al quedar en séptimo lugar y el también español Carlos Sainz de Williams embolsó un punto como octavo.

Fue otro día nefasto para el siete veces campeón Lewis Hamilton al colocarse en el puesto 17. Comenzó desde el pit lane después de un cambio en el alerón trasero de su Ferrari.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó último.

La temporada de F1 concluye el siete de diciembre en Abu Dabi.

