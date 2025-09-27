Verlander logra victoria en su última apertura del año y Gigantes vencen 4-3 a Rockies

Justin Verlander ponchó a siete y dio una base por bolas en seis entradas para ganar su última apertura en un año desafiante el sábado, y los Gigantes de San Francisco resistieron 4-3 ante los Rockies de Colorado.

Casey Schmitt conectó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada para apoyar a Verlander (4-11), quien recibió un total de 62 carreras de apoyo en sus 29 aperturas.

El dominicano Rafael Devers añadió un doble clave impulsor de carrera en la octava para asegurar la ventaja antes de que Jordan Beck de Colorado conectara un jonrón en la novena contra Ryan Walker.

Spencer Bivens entró y ponchó al dominicano Warming Bernabel, luego golpeó a Ryan Ritter para llenar las bases. El tercera base Matt Chapman hizo una difícil atrapada en territorio de foul en el elevado del venezolano Ezequiel Tovar para finalizar el juego mientras Bivens lograba su segundo salvamento.

Por los Rockies, el cubano Yanquiel Fernández de 4-1.

Por los Gigantes, el boricua Heliot Ramos de 4-1. El venezolano Wilmer Flores de 3-1 con una anotada.

Freeland (5-17) permitió tres carreras con tres hits en seis entradas.

La derrota número 118 de los Rockies es la mayor en la Liga Nacional desde que los Mets de 1962 perdieron 120.

