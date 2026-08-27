Encarnacion-Strand pega doble productor en la 9na y Orioles vencen 8-7 a Cardenales

Christian Encarnacion-Strand conectó un doble productor de la carrera que rompió el empate, el dominicano Leody Taveras y Pete Alonso pegaron jonrones y los Orioles de Baltimore vencieron la noche del miércoles por 8-7 a los Cardenales de San Luis después de desperdiciar una ventaja de siete carreras lograda en la segunda entrada.

El doble de Encarnacion-Strand en la parte alta de la novena impulsó al boricua Luis Vázquez, lo que ayudó a los Orioles (65-68) a mantenerse a 2 1/2 juegos de los Guardianes de Cleveland en la lucha por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Encarnacion-Strand y Dylan Beavers abrieron el marcador con sencillos productores antes de que el jonrón de tres carreras de Taveras ampliara la ventaja a 5-0 en la primera entrada.

Grant Wolfram (5-2) lanzó una octava entrada sin permitir hits, y Andrew Kittredge consiguió su séptimo salvamento de la temporada con una novena de un solo hit, mientras Baltimore ganó los dos primeros juegos de la serie de tres.

El abridor de Baltimore, Kyle Bradish, permitió siete carreras con nueve hits, además de dos bases por bolas y cuatro ponches, en 4 1/3 entradas. Cinco relevistas trabajaron 4 2/3 entradas en blanco.

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