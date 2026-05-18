Bravos activan a Ronald Acuña Jr. de la lista de lesionados

Los Bravos de Atlanta activaron al venezolano Ronald Acuña Jr. de la lista de lesionados de 10 días antes del primer juego de la serie del lunes contra los Marlins de Miami, lo que despeja el camino para que el jardinero derecho regrese tras estar fuera desde el 2 de mayo por una distensión en el isquiotibial izquierdo.

El mánager Walt Weiss no se comprometió sobre si Acuña jugaría durante la serie de cuatro juegos de Atlanta contra los Marlins, y señaló que el césped del loanDepot Park de Miami sería un factor.

“El césped es un poco más duro para los tejidos blandos. Isquiotibiales, cuádriceps, ingles — ese tipo de cosas. Es un factor. No es el factor, pero es parte de la ecuación cuando estás hablando de activar a alguien”, comentó Weiss antes del juego del lunes.

Mike Yastrzemski fue el jardinero derecho para el juego del lunes.

Acuña salió en la segunda entrada contra los Rockies el 2 de mayo por rigidez en el isquiotibial antes de que una resonancia magnética revelara la distensión. Intentaba correr para llegar a salvo en un rodado cuando se detuvo aproximadamente a mitad del recorrido entre bases y se llevó la mano al isquiotibial.

El cinco veces All-Star y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 batea para .252 con dos jonrones, nueve carreras impulsadas, 17 anotadas y siete robos, la mayor cifra del equipo. Había jugado en los primeros 34 partidos de este año después de que una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en mayo de 2024 lo limitara a un total combinado de 144 juegos en las últimas dos temporadas.

Los Bravos, el mejor equipo de las Grandes Ligas, vencieron a Boston 8-1 el domingo, al llevarse dos de tres ante los Medias Rojas para su 13ra victoria en 15 series. Solo tienen una perdida, además de un empate en una serie de cuatro juegos.

Atlanta también colocó al infielder Kyle Farmer en la lista de lesionados de 10 días, con efecto retroactivo al 16 de mayo, por una distensión en el antebrazo derecho.

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