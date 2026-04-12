Unión de Berlín hace historia, Marie-Louise Eta es la primera mujer en dirigir en la Bundesliga

Marie-Louise Eta se convirtió en la primera directora técnica de un equipo de la Bundesliga masculino tras su nombramiento por parte del Unión de Berlín que intenta asegurar la permanencia en la liga.

Eta se convierte en la primera mujer en estar al frente de un equipo masculino en la primera división de cualquier equipo de las “cinco grandes” ligas de fútbol de Europa.

La entrenadora de 34 años sustituye a Steffen Baumgart, quien fue despedido a última hora del sábado junto con sus asistentes Danilo de Souza y Kevin McKenna tras la derrota del equipo por 3-1 en el campo del colista Heidenheim, anunció Unión poco antes de la medianoche.

Eta, que dirigía al equipo masculino Sub-19 y que a principios de este mes aceptó asumir la dirección del primer equipo femenino del club la próxima temporada, tiene cinco partidos para asegurar la permanencia en la Bundesliga del club, con sede en Köpenick.

“Permanecer en la Bundesliga todavía no está garantizado, dadas las diferencias de puntos en la mitad baja de la tabla. Me alegra que el club me confíe esta tarea tan exigente”, expresó Eta en un comunicado publicado en el sitio web del club. “Una de las fortalezas de Union siempre ha sido nuestra capacidad de unirnos en este tipo de situaciones. Y, por supuesto, estoy convencida de que conseguiremos con el equipo los puntos decisivos”.

Eta ya hizo historia con el Unión en 2023 como la primera asistente en la Bundesliga y en las máximas divisiones de las “cinco grandes” ligas. Tuvo que asumir las obligaciones ante los medios por el entrenador principal Nenad Bjelica cuando fue suspendido por tres partidos en 2024.

“Me alegra mucho que Marie Louise Eta haya aceptado asumir este cargo de manera interina antes de convertirse, como estaba previsto en verano, en entrenadora principal del primer equipo femenino”, señaló el director deportivo del Unión, Horst Heldt, en un comunicado.

Baumgart, exjugador del Unión, fue nombrado durante el receso invernal de la temporada 2024-25, pero Heldt indicó que los resultados recientes llevaron al club a tomar medidas drásticas.

“Hemos tenido una segunda mitad de la temporada completamente decepcionante hasta ahora y no vamos a dejarnos engañar por la tabla: nuestra situación sigue siendo precaria y necesitamos puntos con urgencia para asegurar nuestro lugar en la liga”.

La derrota en Heidenheim dejó al Unión en el 11mo puesto de la división de 18 equipos, apenas siete puntos por encima de St. Pauli, que está en la zona de descenso, con cinco jornadas por disputarse.

“Dos victorias en 14 partidos desde el receso invernal y el rendimiento mostrado en las últimas semanas no nos dan la confianza de que podamos revertir la situación con el esquema actual. Por ello, hemos decidido empezar de nuevo”, agregó Heldt.

El Unión recibe el próximo fin de semana al Wolfsburg, que también lucha por la permanencia.

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