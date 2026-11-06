Unión Caribeña de Fútbol respalda a Infantino para otro mandato como presidente de la FIFA

La Unión Caribeña de Fútbol anunció el viernes que respaldará a Gianni Infantino para otro mandato como presidente de la FIFA en las elecciones de marzo.

Infantino realizó recientemente dos viajes al Caribe, incluido uno esta semana, para asegurar el apoyo del bloque pese a la persistente controversia por su abortado plan de inversión en la Copa del Mundo.

“La CFU (por sus siglas en inglés) enfatiza que determinó su posición colectiva mediante consultas con sus asociaciones miembro”, señaló la organización en un comunicado. “Con este mismo espíritu, la CFU sigue haciendo un llamado a una mayor transparencia, buen gobierno y una reforma significativa dentro de la familia del fútbol”.

La CFU tiene 31 naciones miembro, 25 de las cuales tienen derecho a voto.

Este es el segundo gran bloque de votación que declara públicamente su respaldo a Infantino. El mes pasado, la Confederación Asiática de Fútbol, que representa a 47 asociaciones miembro, lo apoyó para otro mandato.

La fecha límite para presentar candidaturas es el 18 de noviembre. El primer rival surgió cuando el miembro del Consejo de la FIFA Kohzo Tashima —colega de Infantino durante casi 11 años— anunció que tiene la intención de postularse a la presidencia el jueves.

Las perspectivas de reelección de Infantino se han visto impulsadas de manera significativa por el plan de la FIFA de aumentar las contribuciones financieras a las asociaciones miembro de 10 millones de dólares a 25 millones de dólares, una cifra considerable para las naciones caribeñas más pequeñas.

Más allá del apoyo financiero directo, la FIFA se ganó el favor de los países mediante inversiones en iniciativas de desarrollo como el programa FIFA Forward. Infantino anunció una inversión de 5,3 millones de dólares en Aruba el jueves para construir siete canchas de césped artificial en clubes de toda la isla.

“Para las asociaciones miembro de la CFU, muchas de las cuales siguen operando con recursos financieros y humanos limitados, estos programas han contribuido a los esfuerzos por fortalecer el desarrollo del fútbol y crear oportunidades en toda la región”, agregó el comunicado.

Un recuento de The Associated Press publicado el mes pasado indicó que Infantino —incluso antes del respaldo de la CFU— ya se acercaba a una mayoría entre las 211 federaciones miembro de la FIFA.

El liderazgo de Infantino al frente del órgano rector del balompié ha sido objeto de un intenso escrutinio desde julio, cuando informes de prensa revelaron su plan secreto de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados, incluido Josh Kushner.

Una reacción adversa a nivel mundial, incluso por parte de altos ejecutivos de la FIFA, llevó a Infantino a abandonar el proyecto en cuestión de días.

“La CFU ofrece su apoyo con la expectativa de que la FIFA continúe fortaleciendo la rendición de cuentas, mantenga los más altos estándares de gobernanza y emprenda las reformas necesarias para garantizar que cada asociación miembro esté representada y atendida de manera justa”, añadió el comunicado.

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