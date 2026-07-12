Una foto extraordinaria: el argentino Lautaro Martínez celebra su gol con hinchas en las gradas

Ashley Landis es una fotógrafa de AP radicada en Houston, Texas. Ha trabajado en The Associated Press durante los últimos seis años de sus 21 de carrera. Landis se especializa en deportes, noticias y reportajes.

¿Por qué esta foto?

Después de que el argentino Lautaro Martínez anotó en la prórroga contra Suiza, saltó por encima de los paneles LED para celebrar con los aficionados. Eso no ocurre en cada partido, así que me quedé con él. Terminó chocando la mano con algunas personas en la primera fila antes de volver para celebrar con su equipo. Ese fue el gol decisivo en la victoria de Argentina.

¿Cómo hice esta foto?

Fotografié a Martínez anotando desde el otro lado del campo y lo seguí con un lente de 400 mm f2.8 mientras reaccionaba. Tuve que mantener mi punto de enfoque fijo en Martínez porque estaba rodeado de muchísima gente.

¿Por qué funciona esta foto?

La reacción de Martínez fue tan grande que pude verla con claridad desde el otro lado de la cancha. Aunque en la foto hay decenas de aficionados y jugadores, todos con los mismos colores, Martínez destaca por su expresión facial y por el punto máximo de emoción. Los aficionados, con los brazos en alto celebrando con él, lo enmarcan de una manera que lleva la mirada directamente hacia la parte inferior central del encuadre.

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