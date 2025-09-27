Un tenso McIlroy lanza una grosería al bullicioso público durante la Copa Ryder

Con el partido ajustándose y la multitud burlándose de él, Rory McIlroy se retiró de su tiro de aproximación desde el rough en el hoyo 16 en Bethpage Black y gritó "¡Cállense la (palabra obscena)!" — un estallido captado por un micrófono de televisión ubicado justo al lado de él en la Copa Ryder.

Luego se acercó, golpeó ese tiro de aproximación a tres pies y su compañero de equipo, Tommy Fleetwood, hizo el putt para culminar la victoria de Europa por 3 y 2 el sábado sobre Collin Morikawa y Harris English.

Fue la segunda victoria en foursomes para el equipo de nombre "Fleetwood Mac" sobre la pareja estadounidense de Morikawa y English. Llegó después de que los estadounidenses ganaran dos hoyos seguidos para convertir una paliza en un duelo más peleado.

McIlroy dijo en una entrevista de radio después que no le importaba que los fanáticos "nos atacaran", pero expresó que es una falta de respeto que las burlas continúen una vez que un jugador está sobre su bola.

Con la victoria, Europa tomó ventaja de 7 1/2-3 1/2 con un partido restante en el campo por la mañana. Los europeos tenían garantizado entrar en los partidos de fourball de la tarde con la ventaja.

En una breve entrevista de televisión después de la victoria, se le preguntó a McIlroy sobre la necesidad de mantenerse enfocado al jugar frente a una multitud hostil.

"Lo haces", afirmó. "Tienes que enfocarte realmente en la tarea en cuestión. En el formato de equipo, foursomes o fourballs, puedes mantenerte junto a tu compañero y eso lo hace un poco más fácil."

