Rojos superan a Mets en la lucha por 3er comodín de la Nacional, al vencer 3-1 a Cerveceros

Gavin Lux conectó dos dobles y anotó la carrera de la ventaja de los Rojos de Cincinnati, quienes se impusieron el viernes 3-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee para rebasar a los Mets de Nueva York en la contienda por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

La victoria de Cincinnati y la derrota de Nueva York por 6-2 ante Miami permitieron a los Rojos alcanzar a los Mets en la clasificación. Pero Cincinnati, que no aparece en la postemporada desde 2020, cuenta con el criterio de desempate a su favor.

Los Rojos permitieron apenas tres hits y le propinaron una rara derrota a Quinn Priester de Milwaukee, quien había establecido un récord de los Cerveceros al ganar 12 decisiones consecutivas. Los Cerveceros habían ganado los últimos 19 juegos en los que Priester había lanzado, una racha que incluía 16 aperturas y tres relevos.

Priester (13-3) ponchó a cuatro y permitió tres carreras, así como nueve hits y una base por bolas en cinco entradas. La última vez que los Cerveceros perdieron un juego en el que Priester había lanzado fue el 24 de mayo contra los Piratas de Pittsburgh.

Connor Phillips (5-0) se llevó la victoria con un episodio y un tercio sin permitir carreras en relevo de Zack Littell, quien permitió una carrera en cuatro episodios y dos tercios. Emilio Pagán retiró a los bateadores en orden en la novena para su 31er salvamento en 37 oportunidades.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 4-0, Miguel Andújar de 4-2 con una anotada y una producida, Elly de la Cruz de 4-1.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 2-0, William Contreras de 4-0, Andruw Monasterio de 3-0.