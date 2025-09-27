Alcántara domina a Mets tras inicio incierto, Norby batea jonrón y Marlins vencen 6-2 a Nueva York

El venezolano Sandy Alcántara permitió dos carreras en siete entradas y un poco más, Connor Norby bateó un jonrón y los Marlins de Miami se recuperaron para vencer 6-2 a los Mets de Nueva York la noche del viernes.

Los Mets comenzaron el viernes un juego por delante de Cincinnati por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Xavier Edwards tuvo tres imparables y el dominicano Otto López conectó un doble y un sencillo para los Marlins.

Alcántara (11-12) se calmó después de permitir el jonrón de apertura del boricua Francisco Lindor y el doble impulsor de Pete Alonso en la primera entrada. El ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022 permitió seis hits en las primeras tres entradas y luego retiró a diez consecutivos antes de que Lindor recibiera una base por bolas para iniciar la octava, lo que puso fin a su actuación.

Los Marlins sacaron al abridor de los Mets, Brandon Sproat (0-2), durante una quinta entrada de seis carreras que borró un déficit de 2-0. El dominicano Heriberto Hernández conectó un triple de dos carreras y anotó con un rodado impulsor de Jakob Marsee. Xavier Edwards conectó un sencillo productor y el jonrón de dos carreras como emergente de Norby contra el relevista Gregory Soto culminó la ráfaga.

Cade Gibson relevó a Alcántara y consiguió los dos primeros outs en la octava. Tyler Phillips cerró con el salvamento de cuatro outs después de que los Mets llenaran las bases en la octava.

El jonrón de Lindor en la primera entrada fue su undécimo como primer bate de la temporada y el 31 de su carrera.

El tercera base de los Mets, Brett Baty, salió del juego en la segunda entrada debido a molestias en el costado.

Por los Mets, los dominicanos Juan Soto bateó de 4-2 con una carrera anotada y Ronny Mauricio de 2-0; el puertorriqueño Francisco Lindor de 3-1 con una anotada y una impulsada; y los venezolanos Francisco Álvarez de 4-1 y Luis Torrens de 4-1.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López bateó de 4-2, Heriberto Hernández de 3-1 con una anotada y dos impulsadas y Agustín Ramírez de 4-1 con una anotada.

