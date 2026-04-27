Un PSG completo recibe al Bayern en semifinal de Champions y dificulta tarea de Luis Enrique

Luis Enrique bromeó el lunes sobre sus decisiones a la hora de definir el once titular del Paris Saint-Germain para enfrentar al Bayern Múnich en la ida de su semifinal de la Liga de Campeones.

Según el técnico español, será como una “lotería”, ya que por fin cuenta con una plantilla completa entre la que escoger.

Eso significa que el mediocampista Vitinha podría ser titular contra el Bayern en París el martes. Se perdió los dos últimos partidos de la Ligue 1 por una lesión en el talón derecho sufrida durante la derrota 2-1 ante Lyon.

“Será una lotería. Todos están listos”, dijo Luis Enrique el martes. “Pero ojo, necesitaremos a todos los jugadores que estén en condiciones de jugar, y en ese sentido creo que estamos más que preparados”.

Con tantos futbolistas peleando por un lugar, en vez de recuperarse de lesiones como a comienzos de la temporada, Luis Enrique se encontró ante una tarea nueva.

“Se trata de complacer a todo el mundo”, comentó.

Batalla en el mediocampo

La presencia de Vitinha junto a João Neves y el regreso de Fabián Ruiz es crucial en un duelo que enfrenta, posiblemente, a los dos mejores mediocampos de la competición.

El Bayern aporta músculo, orden táctico y fluidez con Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Leon Goretzka, respaldados por los goles y asistencias del extremo derecho Michael Olise y la prolífica capacidad anotadora del corpulento delantero Harry Kane. Y en el extremo izquierdo está el colombiano Luis Díaz, autor de los dos goles cuando el Bayern ganó 2-1 en París en la fase de liga en noviembre.

La zona de contención es clave para impedir que el Bayern dicte el partido como lo hizo en los cuartos de final contra el Real Madrid, y contra el PSG la última vez que se enfrentaron.

Vitinha ha estado en un gran nivel y va camino de firmar su mejor temporada en cuanto a goles, con siete hasta ahora, tras marcar nueve con el PSG hace dos temporadas. Fue tercero en la votación del Balón de Oro masculino el año pasado.

La defensa es la clave

El PSG disputa su tercera semifinal consecutiva y se mide a un Bayern que no ha perdido en ninguna competición desde el 24 de enero y que ha marcado 19 goles en los últimos cinco partidos.

“Con dos equipos que atacan tan bien, la clave será la defensa”, resaltó Luis Enrique. “Las estadísticas defensivas también importan, y estos son los dos mejores equipos de Europa en ese aspecto también. En términos de regularidad, el Bayern está ligeramente por delante de nosotros”.

El PSG lució vulnerable en su zaga contra el Bayern en noviembre, y un Luis Enrique frustrado criticó a sus jugadores después de ese partido.

Pero cuando el PSG no logró clasificarse entre los ocho primeros equipos y avanzar directamente a los octavos de final, Luis Enrique predijo con audacia que su equipo mejoraría más adelante en la competición.

De buen ánimo, se lo recordó a los periodistas.

“No hay ningún equipo mejor que nosotros”, manifestó. “Cuando no nos clasificamos entre los ocho primeros en la fase de grupos, dije que no veía a ningún equipo mejor que nosotros”.

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