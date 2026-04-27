Luka Modric se fractura el pómulo y corre para llegar al Mundial con Croacia

La temporada de Luka Modric con el AC Milan casi con seguridad acabó tras fracturarse el pómulo, pero se espera que el capitán de Croacia esté en condiciones para jugar el Mundial.

Modric tuvo que salir en los últimos minutos del empate 0-0 del domingo ante la Juventus tras lesionarse al disputar un balón aéreo de cabeza con el mediocampista rival Manuel Locatelli.

Las pruebas realizadas el lunes revelaron una fractura en el pómulo izquierdo. El Milan informó que Modric se sometería a una operación en cuestión de horas.

El club de la Serie A no indicó cuánto tiempo estará de baja el volante. Apenas lo quedan cuatro jornadas en la Serie A.

Croacia debutará en el Mundial contra Inglaterra dentro de siete semanas, el 17 de junio. También enfrenta a Panamá y Ghana en el Grupo L.

Modric también está en los últimos meses de su contrato con el Milan. Firmó un acuerdo por un año el verano pasado luego de 13 temporadas repletas de títulos en el Real Madrid. Tiene una opción para extender el contrato por otro año.

Modric creció apoyando al Milan y ha sido un jugador clave para los Rossoneri. El jugador de 40 años ha sido titular en 32 de 34 partidos de liga y solo una vez se quedó en el banquillo.

Fue elegido como el mejor jugador del partido el domingo.

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