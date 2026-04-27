Bayern debe adaptarse: Kompany, suspendido para semifinal de Champions en París

La influencia de Vincent Kompany como técnico es una razón fundamental por la que el Bayern Múnich está en las semifinales de la Liga de Campeones. Ahora, el Bayern tendrá que arreglárselas sin él.

El campeón de Alemania se apresta para, posiblemente, su partido más difícil de la temporada hasta ahora con su entrenador suspendido. El asistente Aaron Danks asumirá el mando.

Kompany participó en el entrenamiento el lunes antes de la salida del Bayern rumbo a París, pero tendrá prohibido entrar al vestuario del equipo y sentarse en el banquillo en el Parque de los Príncipes el martes.

“Lo vamos a extrañar en la banda. Es nuestro jefe, un entrenador al que le encantaría estar ahí fuera con nosotros”, declaró Harry Kane.

Una amarilla costosa

Todo se debe a que Kompany fue amonestado en la vibrante victoria del Bayern en cuartos de final sobre el Real Madrid por protestar la decisión del árbitro de permitir que el Madrid siguiera jugando y marcara después de una dura entrada sobre el defensor del Bayern Josip Stanisic.

Esa fue la tercera tarjeta amarilla de Kompany en lo que fue el 12do partido del Bayern en la Liga de Campeones esta temporada. Sostuvo que la UEFA debería flexibilizar las reglas ahora que hay más partidos que nunca.

“Es un formato ampliado y es el criterio más estricto de la historia, con mucha interpretación por parte de los árbitros, donde a veces también se puede sacar una amarilla de manera equivocada. Entonces, ¿qué pasa después?”, manifestó Kompany tras el partido.

“No estoy contento por esto, pero no es importante. El equipo puede hacerlo y yo estaré para el partido de vuelta. Tengo plena confianza en el equipo, en el cuerpo técnico, no solo para continuar, sino también para sacar fuerza y motivación de esto”, añadió.

Luis Enrique, su contraparte del PSG, elogió el trabajo que Kompany ha hecho desde que llegó hace dos años.

“Vincent Kompany es un entrenador del más alto nivel, el Bayern es uno de los equipos que más me gusta ver”, afirmó. “Es muy bonito de ver. Me gustan todos los entrenadores, pero especialmente los ofensivos, y él es sin duda uno de ellos”.

Danks en la mira

Danks es uno de los tres principales asistentes de Kompany y tiene experiencia como entrenador principal. Solo que no mucha.

El técnico inglés de 42 años es un especialista en jugadas a balón parado que dirigió dos partidos de Aston Villa como entrenador interino en 2022: venció 4-0 a Brentford y luego perdió ante el Newcastle por el mismo marcador.

Las preparaciones tampoco han sido precisamente fáciles.

Con el título de la Bundesliga ya asegurado, el Bayern esperaba dar descanso a jugadores clave contra el Mainz el sábado, pero Kompany tuvo que hacer ingresar a Kane, Michael Olise y Jamal Musiala después de verse 3-0 abajo, antes de remontar para ganar 4-3.

Musiala se reencuentra con el PSG

Musiala se enfrenta al PSG por primera vez desde que sufrió una grave fractura de pierna contra el equipo francés en el Mundial de Clubes de la temporada pasada.

El mediapunta no regresó hasta enero, pero recientemente ha vuelto a mostrar su mejor nivel con dos goles y cuatro asistencias en sus últimos cinco partidos, incluido el pase para el crucial tercer gol de Luis Díaz en el segundo partido contra el Madrid.

Lennart Karl tuvo su oportunidad en el Bayern durante la ausencia de Musiala por lesión, pero es probable que el jugador de 18 años se pierda el partido del martes por un problema muscular que lo ha dejado fuera durante las últimas tres semanas. El delantero Serge Gnabry que descartado por un desgarro muscular que también lo apartó del Mundial.

Una oportunidad para el doble triplete

La Liga de Campeones forma parte del intento por un triplete del Bayern. Podría ser parte de algo más inusual.

El Bayern está en la pelea por un doble-triplete de liga, copa y Liga de Campeones tanto para sus equipos masculino como femenino. El plantel femenino del Bayern ya ganó la liga alemana, está en la final de la Copa de Alemania y empató 1-1 con el Barcelona en la ida de su semifinal de la Liga de Campeones femenina.

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