Gerrit Cole se acerca a su regreso con los Yankees tras cirugía de codo

Gerrit Cole podría regresar a los Yankees de Nueva York durante esta serie en casa, tras la cirugía de codo del año pasado.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, manifestó el lunes que el equipo estaba considerando que el ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana de 2023 se reincorpore a la rotación de las Grandes Ligas en lugar de hacer una séptima apertura de rehabilitación por lesión en ligas menores.

“Estamos hablando de todo”, comentó Boone el lunes antes de una estancia en casa para enfrentar a los rivales del Este de la Liga Americana, Toronto y Tampa Bay. “Ver qué tiene más sentido de aquí en adelante”.

Nueva York regresó de una gira con marca de 2-7 en la que Max Fried quedó fuera por una contusión ósea en el codo izquierdo. Cole se sumaría a una rotación que incluye a Carlos Rodón, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers.

Tras someterse a una cirugía reconstructiva de codo el 11 de marzo de 2025, el derecho de 35 años inició salidas de rehabilitación el 17 de abril. El seis veces seleccionado al Juego de Estrellas tiene una efectividad de 4,71 en 28 entradas y dos tercios, en las que permitió 28 hits, recetó 28 ponches y regaló tres bases por bolas.

El sábado por la noche lanzó 86 pitcheos en cinco entradas y un tercio para la sucursal Triple-A Scranton/Wilkes-Barre contra los Mets de Syracuse, con un promedio de 97 mph con su recta y alcanzó 99,6 mph.

“Se ve realmente bien”, afirmó Boone. “Creo que esta salida fue un poco más pensando probablemente en la competencia, como en sacar a los bateadores y apretar en cuanto a repertorio”, añadió Boone. “Creo que he visto cada lanzamiento que ha hecho en la rehabilitación. Creo que ha ido muy bien. Creo que ha hecho un buen trabajo identificando cosas, especialmente al inicio del proceso de rehabilitación. ... Así que ha cumplido muchos de los requisitos y siento que su última apertura fue en su mayoría excelente”.

Cole no lanza en un juego de Grandes Ligas que cuente desde el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024.

Boone había planeado darle una cuarta apertura al novato derecho Elmer Rodriguez, de Puerto Rico, pero los Yankees lo enviaron a Scranton el lunes y seleccionaron el contrato del derecho dominicano Yovanny Cruz desde los RailRiders, dándoles otro brazo para el bullpen.

“¿Cuál es el momento adecuado?”, expresó Boone. “Hagamos lo que hagamos, es pensando en el largo plazo. Una necesidad no significa necesariamente: ‘oh, lo estamos trayendo de vuelta’. Es más bien que, si sentimos que está absolutamente listo para lanzar y cumple todos los requisitos, entonces tomaremos esa decisión”.

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