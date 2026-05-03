Heim impulsa 5 carreras y ayuda a Bravos a vencer 11-6 a Rockies en regreso de Strider

Jonah Heim conectó un jonrón, un doble y remolcó cinco carreras; el dominicano Jorge Mateo también pegó un cuadrangular, y los Bravos de Atlanta vencieron el domingo 11-6 a los Rockies de Colorado.

Spencer Strider debutó en la temporada con los Bravos y permitió tres carreras y cuatro hits en 3 1/3 entradas, en su regreso tras una lesión en el oblicuo sufrida durante los entrenamientos de primavera. Ponchó a seis y dio cinco bases por bolas.

Aaron Bummer (1-1) entró como relevista por Strider y permitió dos carreras en una entrada, pero se acreditó la victoria.

Atlanta colocó al estelar jardinero derecho venezolano Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el tendón de la corva izquierdo antes del juego.

Pero los Bravos lograron producir a lo largo de toda su alineación el domingo.

Kyle Freeland (1-3) permitió seis carreras y ocho hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a siete en 4 1/3 entradas por los Rockies.

Edouard Julien recibió base por bolas para abrir la primera entrada, se robó la segunda y anotó con el sencillo de Rumfield con dos outs que puso el 1-0.

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