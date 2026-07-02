Jaylen Brown listo para formar trío All-Star con Joel Embiid y Tyrese Maxey en Filadelfia

Todavía conmocionado por una eliminación temprana en los playoffs con los Celtics de Boston, Jaylen Brown despreció a Joel Embiid y lo llamó “flopper” en una transmisión en vivo.

“Joel Embiid es un gran jugador, uno de los mejores pívots en la (improperio) historia del baloncesto. Se tira. Él lo sabe. Esto no es noticia de última hora”, dijo Brown en ese momento.

¿Alguien dijo noticia de última hora?

Brown quizá tenga que hacer enmiendas incómodas con Embiid ahora que serán compañeros en los 76ers, tras un traspaso inesperado que sacudió a la NBA y vuelve a colocar a Filadelfia como un contendiente a ganar el primer título de la franquicia desde 1983.

Ya saben, porque intentar ganarlo todo con un mercenario le funcionó tan bien a los Sixers con Paul George. Y James Harden. O Jimmy Butler.

Todos fracasaron en Filadelfia.

Los Sixers tienen otra superestrella para emparejar con Embiid —y a los verdaderos pilares de la franquicia en el escolta All-Star Tyrese Maxey y el destacado de segundo año VJ Edgecombe— después de que el nuevo presidente de operaciones de baloncesto del equipo, Mike Gansey, concretara un movimiento enorme en su primer mes en el cargo.

Brown —MVP de las Finales de la NBA de 2024, cinco veces All-Star y cuarto máximo anotador de la liga la temporada pasada— fue traspasado de Boston a Filadelfia, según confirmó el miércoles una persona con conocimiento de los términos del acuerdo.

Boston recibirá a cambio a George, junto con un aluvión de capital de draft que podría convertirse en dos selecciones de primera ronda y dos de segunda ronda, indicó la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el traspaso aún no cuenta con las aprobaciones requeridas por la liga.

“‘La nba está haciendo ESA COSA OTRA VEZ’”, escribió Maxey en redes sociales la noche del miércoles.

Sin que se haya jugado un solo partido, los Sixers son los triunfadores de este acuerdo.

Gansey, de algún modo, se deshizo de los dos años y 110 millones de dólares que quedaban del contrato de George, un jugador veterano que se lesiona frecuentemente, a cambio de una superestrella auténtica que terminó sexto en la votación al MVP de la NBA la temporada pasada. George, de 36 años —quien fue suspendido 25 partidos tras no pasar una prueba antidopaje— disputó apenas 78 partidos en total con los Sixers y, desde 2019, solo una vez ha jugado más de 56 duelos en una temporada.

Su contrato parecía inamovible.

De repente —como dicen en Boston— en Filadelfia todo es posible.

Los Celtics tuvieron que pasar página con Brown después de ofrecerlo como moneda de cambio a Milwaukee en un intento fallido por conseguir a Giannis Antetokounmpo desde Milwaukee.

Tras la primera ronda del draft de la NBA, el presidente de operaciones de baloncesto de Boston, Brad Stevens, declinó decir qué tan cerca estuvo el equipo de ejecutar un traspaso por Brown. Pero sostuvo que todavía veía a Brown como parte del futuro de los Celtics. Por eso el equipo se reunió recientemente con Brown.

“Jaylen Brown es una parte importante de nosotros. No quiero predecir el futuro. Lo veo así: este es nuestro equipo”, señaló Stevens.

Ahora es una parte importante del plan de Filadelfia y de una franquicia que parecía atascada tras perder por barrida la segunda ronda ante los campeones Knicks —después de remontar un 3-1 para derribar a Boston en la primera ronda— y que, ya entrada la noche del miércoles, figuraba tercera entre las casas de apuestas para ganar la Conferencia Este.

Gansey dijo en su primera conferencia de prensa el mes pasado que no le preocupaba que los Sixers estuvieran transitando dos cronogramas: un modo de “ganar ya” mientras Embiid y George se acercaban al final de sus contratos, frente a lidiar con el largo plazo de encontrar piezas que aún puedan aportar en el futuro, mientras Maxey es el líder indiscutido del equipo y Edgecombe entra en su mejor etapa.

“Yo simplemente no lo veo como dos cronogramas”, indicó Gansey. “Son nuestros cuatro tipos. Tienen contrato. Tenemos que hacer lo mejor para que estén en su mejor versión. Creo que cada noche, a las 7 en punto, tenemos que llevarlos a su mejor nivel para que nos ayuden”.

Van a tener a Brown en su mejor versión, tratando de demostrar que Boston se equivocó y que puede llevar a sus antiguos rivales a la tierra prometida. Con Jayson Tatum jugando apenas 16 partidos en la temporada regular mientras se rehabilitaba de una rotura del tendón de Aquiles, Brown, de 29 años, promedió máximos de su carrera en puntos (28,7), rebotes (6,9) y asistencias (5,1).

A Brown todavía le quedan tres temporadas y cerca de 182 millones de dólares de lo que entonces fue un contrato supermáximo récord: cinco años por 304 millones de dólares, que firmó en 2023.

Antes de que Antetokounmpo fuera finalmente traspasado al Heat, Brown publicó un video en Twitch en el que describió su estado de ánimo.

“A toda la gente que ha dudado de mí, que quiere que haga esto, o que me quiere, me están convirtiendo en un monstruo”, expresó.

Tendrá la oportunidad en Filadelfia de soltar a la bestia.

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El redactor de baloncesto de AP Tim Reynolds contribuyó a este informe.

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