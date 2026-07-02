Langeliers lidera una noche de jonrones y los Atléticos frenan su mala racha ante los Dodgers

Shea Langeliers conectó su 20mo jonrón y los Atléticos derrotaron 7-1 a los Dodgers de Los Ángeles la noche del miércoles para cortar una racha de cuatro derrotas, la más larga del equipo en esta temporada.

Jonah Heim y Alika Williams también conectaron cuadrangulares por los A’s. J.T. Ginn (7-4) permitió una carrera y tres imparables en seis entradas para ganar por cuarta vez en sus últimas cinco aperturas. Ginn otorgó cinco bases por bolas y ponchó a cuatro.

Freddie Freeman conectó un jonrón por los Dodgers (56-31), líderes de las Grandes Ligas, y extendió a 16 juegos su racha embasándose.

Los Ángeles terminó una gira de 7-2, una noche después de que el mánager Dave Roberts se convirtiera en el más rápido en alcanzar 1.000 victorias en su carrera.

Tras derrotas abultadas en los dos primeros juegos de la serie, los Atléticos tomaron ventaja temprano con el jonrón de Heim abriendo la entrada en la segunda.

Freeman empató con su 14to jonrón en la tercera antes de que los A’s anotaran dos veces en la cuarta y sumaran tres más en la quinta.

Heim recibió base por bolas y anotó con un rodado de out de Lawrence Butler en la cuarta. Henry Bolte siguió con un sencillo impulsor.

Langeliers inició el ataque en la quinta con su jonrón ante Charlie Barnes (0-1). Nick Kurtz siguió con un sencillo y anotó con el doble de Colby Thomas. Heim agregó un sencillo impulsor para poner la pizarra 6-1.

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