Último 'Mosquetero' francés Gael Monfils anuncia su retiro al final de la temporada 2026

El ex número seis del mundo, Gael Monfils, anunció que se retirará al final de la temporada de tenis de 2026.

A los 39 años, el veterano francés, conocido por su estilo de juego espectacular, espíritu de lucha y notable atletismo, expresó en un mensaje publicado en las redes sociales que está "tremendamente en paz" con su decisión después de dos décadas compitiendo durante lo que él llamó "una edad dorada del tenis".

“Sostuve una raqueta en mis manos por primera vez a los dos años y medio, y comencé a jugar profesionalmente a los 18. La oportunidad de convertir mi pasión en una profesión es un privilegio que he apreciado en cada partido y momento de mi carrera de 21 años”, dijo.

Monfils ha ganado 13 títulos. Sus mejores resultados en torneos de Grand Slam son dos semifinales, en el Abierto de Francia de 2008 y el Abierto de Estados Unidos de 2016.

"Aunque estuve cerca, nunca gané un Grand Slam durante mi carrera. No voy a fingir que espero hacerlo durante el próximo año", expresó Monfils añadiendo que no tiene remordimientos.

"Lo que sí tengo es la sensación de que he sido afortunado: increíblemente, estúpidamente afortunado", dijo. "He tenido la oportunidad de jugar durante una edad dorada del tenis, junto a algunos de los nombres más grandes en la historia de nuestro deporte: (Roger) Federer, (Rafael) Nadal, (Novak) Djokovic, (Andy) Murray".

Siguiendo los pasos de Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon y Richard Gasquet, es el último miembro de un grupo de talentosos jugadores franceses apodados "Los Mosqueteros" en retirarse.

En enero, Monfils se convirtió en el jugador de mayor edad en ganar un título del ATP Tour, logrando la hazaña en Auckland, Nueva Zelanda, para reclamar su 13º título del tour 20 años después del primero, a la edad de 38 años y 132 días. Superó a Federer, quien tenía 38 años y 74 días cuando ganó el último título de su carrera, el título Swiss Indoor en Basilea en 2019.

Monfils se casó con la jugadora ucraniana Elena Svitolina en 2021 y la pareja tiene una hija juntos. Monfils está actualmente clasificado en el puesto 53.

"A cada persona que alguna vez animó o gritó '¡Allez, Gael!' en la vida real o frente a una pantalla de televisión: su energía y amor son realmente todo para mí".

Stefanos Tsitsipas rindió homenaje a Monfils publicando imágenes de un tiro notable de uno de sus partidos: una especie de ganador desde la línea de fondo.

“Los tiros espectaculares de Gael Monfils fueron tan impresionantes, fue un honor estar del otro lado de ellos” señaló Tsitsipas.

