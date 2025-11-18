Kyle Hendricks, quien ayudó a los Cachorros de Chicago a ganar la Serie Mundial 2016, se retira

Kyle Hendricks, el lanzador derecho que ayudó a los Cachorros de Chicago a ganar la Serie Mundial de 2016 y poner fin a una sequía de campeonatos de 108 años, se retira, anunció el equipo el lunes.

El jugador de 35 años tuvo un récord de 105-91 con una efectividad de 3.79 en 11 temporadas con los Cachorros y una con los Angelinos de Los Ángeles. Fue All-Star en 2016, con un récord de 16-8 y una efectividad de 2.13, la mejor de las Grandes Ligas. Lanzó cuatro entradas y un tercio sin permitir carreras mientras los Cachorros perdieron el tercer juego de la Serie Mundial ante Cleveland 1-0 y cuatro entradas y dos tercios en la victoria de Chicago 8-7 en diez entradas en el juego decisivo.

“Fue uno de los mejores lanzadores de los Cachorros de todos los tiempos. No habríamos ganado la Serie Mundial sin su increíble temporada de 2016, donde ganó el título de efectividad de las Grandes Ligas y comenzó el séptimo juego de la Serie Mundial. El Profesor siempre estaba tranquilo, sereno y compuesto en el montículo, pero sus grandes actuaciones emocionaron a millones de fanáticos de los Cachorros. Desde sus destacadas aperturas en los playoffs de 2016 hasta su memorable última aparición en el Wrigley Field en 2024, brindó a nuestros fanáticos dulces emociones”, afirmó en un comunicado Tom Ricketts, presidente de los Cachorros.

Hendricks asistió a Dartmouth y fue apodado "El Profesor" debido a su formación universitaria y su dependencia en colocar lanzamientos con un cambio de velocidad y un sinker en una era dominado por lanzadores de alta velocidad.

Los Cachorros adquirieron a Hendricks de Texas a cambio de Ryan Dempster en la fecha límite de intercambios de 2012. Hizo su debut en las Grandes Ligas dos años después y tuvo un récord de 97-81 con una efectividad de 3.68 en 270 aperturas y seis apariciones como relevista para Chicago entre 2014 y 2024.

Firmó un contrato de un año por 2,5 millones de dólares con los Angelinos el pasado noviembre y tuvo un récord de 8-10 con una efectividad de 4.76 en 31 aperturas, incluyendo una derrota ante los Cachorros en casa en agosto.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes