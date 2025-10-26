Tyler Huntley lidera victoria 30-16 de Ravens sobre Bears

Derrick Henry corrió para dos touchdowns, Tyler Huntley hizo un gran lanzamiento en tercera oportunidad al final del último cuarto y los Ravens de Baltimore finalmente ganaron sin Lamar Jackson, venciendo el domingo 30-16 a los Bears de Chicago.

Los Ravens (2-5) rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas y terminaron con la racha de cuatro victorias de Chicago. Los Bears (4-3) dominaron el primer cuarto, pero solo lograron dos goles de campo en ese período y no volvieron a anotar hasta el último periodo.

Aunque Jackson regresó a los entrenamientos esta semana, fue descartado el sábado por tercer juego consecutivo debido a una lesión en el tendón de la corva. Los Ravens habían perdido 11 de sus últimos 13 cuando su mariscal de campo estrella no jugaba, pero Huntley lo reemplazó de manera competente esta vez después de que Cooper Rush comenzara contra los Texans y Rams.

Huntley completó sus primeros nueve pases y finalmente lanzó para 186 yardas mientras corrió para 53. Los Ravens lideraban 16-13 en el último cuarto cuando, con los Bears acorralados cerca de su propia línea de gol, Caleb Williams fue interceptado por Nate Wiggins, dando a Baltimore el balón en la yarda nueve de Chicago. Huntley lanzó un pase de touchdown de diez yardas a Charlie Kolar dos jugadas después.

Los Bears patearon un gol de campo para acercarse a siete con 5:06 restantes, pero Huntley lanzó un pase de 14 yardas a DeAndre Hopkins en tercera y siete, y el touchdown de dos yardas de Henry sentenció el encuentro.

