Bulls vencen 110-98 al Magicny logran un inicio de 2-0

Associated Press
Sábado, 25 de octubre de 2025 22:42 EDT
BULLS MAGIC (AP)

Josh Giddey tuvo 21 puntos y ocho rebotes, y los Bulls de Chicago vencieron el sábado por la noche 110-98 al Magic de Orlando para un comienzo de 2-0.

Jalen Smith añadió 16 puntos para los Bulls, uno de sus cuatro jugadores desde el banquillo en cifras dobles. Ayo Dosunmu y Nikola Vucevic terminaron cada uno con 15 puntos.

Paolo Banchero anotó 24 puntos para el Magic, quienes tuvieron un lamentable tres de 24 (12,5%) en tiros de tres puntos. Orlando tuvo un 39% de acierto en general y cayó a 1-2.

Banchero también capturó diez rebotes pero solo encestó siete de 21. Anthony Black añadió 19 puntos y Franz Wagner tuvo 17 para el Magic.

Los Bulls lideraban 83-80 después de tres cuartos antes de que Dosunmu encestara tres de tres en tiros de tres puntos en el cuarto. Smith siguió uno de los triples de Dosunmu con uno propio mientras Chicago ampliaba una ventaja de tres puntos a 94-85 y nunca fue realmente amenazado de nuevo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

