Ravens descartan a Lamar Jackson para el domingo, el tercer duelo consecutivo que se pierde

Lamar Jackson no estará el domingo cuando los Ravens de Baltimore reciban a los Bears de Chicago, el tercer partido consecutivo que se pierde debido a una lesión en el tendón de la corva.

Los Ravens descartaron el sábado a Jackson, aunque aclararon que en realidad no participó completamente en la práctica del día anterior. Inicialmente, Jackson fue listado como participante completo el viernes y cuestionable para el juego del domingo. Pero ahora el equipo lo ha degradado a fuera, y dijeron que en realidad estuvo limitado el viernes.

Baltimore (1-5) tiene poco margen de error después de un mal comienzo de temporada. Los Ravens perdieron contra Houston y los Rams de Los Ángeles sin Jackson, e incluso una fecha libre el fin de semana pasado no fue suficiente para que recuperaran al dos veces MVP.

Se espera que Tyler Huntley sea el titular el domingo en lugar de Jackson, después de que Cooper Rush fuera el titular contra los Texans y Rams.

Poco después de que Jackson fuera descartado, BetMGM Sportsbook tenía a Baltimore como favorito por punto y medio sobre los Bears. Los Ravens eran favoritos por aproximadamente un touchdown a principios de la semana.

