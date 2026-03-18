Los Titans apuestan fuerte en la agencia libre tras cuatro temporadas perdedoras

Para una franquicia sumida en cuatro temporadas consecutivas con marca perdedora, los Titans de Tennessee tenían muchos argumentos de venta, además de una enorme cantidad de dinero disponible bajo el tope salarial para gastar en la agencia libre.

El nuevo entrenador en jefe Robert Saleh y el nuevo coordinador ofensivo Brian Daboll se combinaron para atraer al menos a nueve jugadores a quienes ya habían entrenado anteriormente. Y además hay dos grandes atractivos que ya estaban en el roster: el liniero defensivo All-Pro Jeffery Simmons y el quarterback Cam Ward.

“Jeffery Simmons es un perro”, comentó el miércoles el esquinero Cor’Dale Flott, en la presentación de los Titans de varios de sus principales fichajes de la agencia libre.

El linebacker Jermaine Johnson, adquirido por los Titans en un canje con los Jets en febrero, afirmó que Simmons puede “arruinarle el día a la ofensiva por sí solo”. A Johnson también le gusta lo que aporta Ward al liderar el ataque de Tennessee.

“Estoy súper emocionado de trabajar con él”, expresó Johnson sobre la primera selección global del draft de 2025. “Tiene una espina clavada. Trae fuego consigo y sí, estoy emocionado de estar aquí y ver en qué puede convertirse este grupo”.

A Johnson le encantó ver a los Titans moverse en la agencia libre después de ayudar a convencer a John Franklin-Myers para que se uniera a él y de reencontrarse con tantos excompañeros. Por eso Johnson está tan entusiasmado por ponerse a trabajar esta temporada baja en abril.

“¿Cuántos tipos tienen la suerte de ir a un equipo diferente que está en una ciudad a la que ya estaban buscando mudarse? Que tiene a un entrenador en jefe que lo reclutó, tiene a un entrenador de la línea defensiva que, en cierto modo, lo ayudó a convertirse en quien es, ejecutando un esquema en el que es muy efectivo y del que se enamoró”, manifestó Johnson.

El esquinero Alontae Taylor no pudo dejar pasar la oportunidad de jugar no solo para el equipo de su estado natal, sino también para Saleh.

“Siempre he querido jugar para él”, señaló Taylor. “Y luego, cuando Tennessee lo contrató, pensé: ‘Guau. Puedo volver a casa’. Esta es una oportunidad. Es un equipo que necesita esquineros, y creo que simplemente encajaría”.

Saleh ha dejado claro que aprendió de su primera etapa como entrenador en jefe de la NFL que necesita manar las jugadas en defensa, algo que hará en Tennessee. Johnson señaló el trabajo de Saleh con San Francisco la temporada pasada como coordinador defensivo como prueba de lo que el head coach puede hacer en ese lado del balón.

“Cuando algunos de sus mejores jugadores cayeron, ya sabes, esos tipos seguían siendo de temer”, sostuvo Johnson.

Flott no puede esperar para jugar detrás de la renovada línea defensiva de Tennessee, sabiendo la presión que se ejercerá sobre los mariscales de campo. Es el sueño de un esquinero, porque ayuda a que la secundaria tenga la oportunidad de provocar pérdidas de balón.

“El quarterback no va a quedarse ahí sentado con todo el tiempo del mundo para poder lanzar el balón”, dijo Flott.

El receptor abierto Wan'Dale Robinson, de Frankfort, Kentucky, quien jugó en Kentucky en la universidad, quería estar más cerca de casa o quedarse con los Giants. El receptor, que tuvo a varios mariscales de campo lanzándole en Nueva York, calificó a los Titans como “un encaje perfecto”.

“Fue como un nuevo staff técnico, todo nuevo”, explicó Robinson. “Obviamente, que (Daboll) estuviera ahí fue un plus”.

Los Titans también tendrán un nuevo estadio techado que abrirá en 2027. Los nuevos uniformes y el esquema de colores de Tennessee no se habían presentado antes de que los principales agentes libres acordaran sus contratos. Sus reseñas son similares a las de sus nuevos compañeros.

“Es una locura porque los nuevos uniformes, están brutales, me encantan”, afirmó Taylor.

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