Ty France y Jackson Merrill desatan una paliza de Padres por 19-2 sobre los Reales

Ty France conectó un grand slam y un jonrón solitario, Jackson Merrill también pegó dos cuadrangulares, y los Padres de San Diego vencieron 19-2 a los Reales de Kansas City el domingo.

El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó jonrón por segundo juego consecutivo, pegó un sencillo e impulsó cuatro carreras.

El grand slam de France le dio a San Diego una ventaja de 13-2 en la octava entrada.

Merrill conectó un cuadrangular de 405 pies, su 11mo de la temporada, en la cuarta entrada y añadió un cuadrangular de dos carreras en la novena ante el jugador de posición Tyler Tolbert. Después de que el dominicano Randy Vásquez rodó para out, France agregó un jonrón solitario frente a Tolbert.

Por Kansas City, Jac Caglianone conectó su 16to jonrón de la temporada para abrir el marcador en la primera entrada y extendió su racha de hits a un máximo personal de 10 juegos.

Los Reales tuvieron las bases llenas y ningún out en la cuarta entrada cuando Yuki Matsui relevó al venezolano Germán Márquez. Matsui ponchó a Carter Jensen tirándole y luego hizo que Nick Loftin bateara para una doble matanza 5-4-3 para salir del apuro.

Márquez lanzó tres entradas y permitió dos carreras. Matsui (1-1) trabajó dos entradas sin permitir hits y sumó tres ponches.

Noah Cameron (5-8) permitió siete carreras limpias y nueve hits en cinco entradas.

Bobby Witt Jr. no jugó debido a rigidez en la espalda, según el mánager Matt Quatraro.

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