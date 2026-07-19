Pérez y Thomas conectan jonrones de 2 carreras para Reales que vencen 6-1 a Padres

El venezolano Salvador Pérez y Lane Thomas conectaron jonrones para ayudar a los Reales de Kansas City a vencer el sábado por 6-1 a los Padres de San Diego.

Thomas pegó un jonrón de dos carreras de 421 pies hacia el jardín izquierdo ante Griffin Canning en la primera entrada y Pérez añadió un batazo de dos carreras, su 12do de la temporada, hacia el jardín central que puso el broche a la anotación en la sexta.

El doble productor de Jac Caglianone en la tercera entrada extendió su racha de hits a nueve juegos. Isaac Collins aportó un sencillo impulsor en la cuarta y Vinnie Pasquantino conectó un sencillo para ampliar a 14 juegos su racha embasándose.

Randy Dobnak permitió una carrera y cuatro hits en 4 1/3 entradas por los Royals. Daniel Lynch IV (3-2) lanzó dos entradas sin permitir carreras para acreditarse la victoria.

Canning (1-8) permitió cuatro carreras y cinco hits, con cuatro ponches, en 3 2/3 entradas.

El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó un jonrón solitario hacia el jardín izquierdo en la tercera, recibió dos bases por bolas y se robó una base. Tatis se ha embasado en 33 de sus últimos 36 juegos.

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