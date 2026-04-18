Turang pega jonrón de 2 carreras en triunfo 5-2 de Cerveceros sobre Marlins

Brice Turang conectó un jonrón de dos carreras y extendió a 18 juegos su racha embasándose, para que los Cerveceros de Milwaukee vencieran el sábado 5-2 a los Marlins de Miami.

Los venezolanos William Contreras y Luis Rengifo pegaron dobles y Brandon Lockridge añadió un sencillo impulsor para los Cerveceros, que han ganado cuatro seguidos tras una racha de seis derrotas.

Brandon Woodruff (2-0) lanzó siete entradas, su mayor cifra de la temporada, en su cuarta apertura, y permitió una carrera con tres hits y cuatro ponches para mejorar a 5-0 en siete aperturas de por vida contra los Marlins.

Milwaukee ganaba 5-1 cuando el relevista Jake Woodford llenó las bases en la novena, después de permitir tres sencillos consecutivos con un out. El dominicano Otto Lopez anotó entonces con la elección de su compatriota fildeador Heriberto Hernández ante el otrora dominicano Abner Uribe, quien hizo que el venezolano Javier Sanoja bateara un rodado para conseguir su segundo salvamento.

Miami perdió su cuarto juego consecutivo, pero debería recibir un impulso el domingo con el esperado debut de temporada del jardinero Kyle Stowers, elegido al Juego de Estrellas, quien ha estado en la lista de lesionados por una distensión en el tendón de la corva.

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