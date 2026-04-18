Soroka logra su 4ª victoria, Arenado pega jonrón y Diamondbacks vencen 6-3 a Azulejos

Nolan Arenado conectó un jonrón y el derecho Michael Soroka empató el liderato de las Grandes Ligas en victorias entre los abridores con su cuarta de la temporada, para que los Diamondbacks de Arizona doblegaran el viernes 6-3 a los Azulejos de Toronto.

Corbin Carroll y el venezolano José Fernández impulsaron carreras con sencillos en la quinta entrada ante Eric Lauer (1-3) por Arizona, que disputó su primer juego en casa tras una gira por la Costa Este con foja de 6-3.

Soroka (4-0), apenas dos años después de una temporada de 0-10 con los Medias Blancas de Chicago, está empatado con el dominicano José Soriano, de los Angelinos, en el liderato de las mayores entre los abridores. Aaron Ashby, de Milwaukee, ha ganado cinco juegos como relevista.

Soroka, de 28 años, trabajó siete entradas y permitió cinco hits y dos carreras. No dio bases por bolas y ponchó a cinco.

El nicaragüense Jonathan Loáisiga permitió una carrera en la octava con un sencillo de dos outs del dominicano Vladimir Guerrero Jr., pero ponchó al también quisqueyano Jesús Sánchez para terminar la amenaza.

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