Turang conecta jonrón de dos carreras y Cerveceros vencen 4-1 a Cachorros

Brice Turang conectó un jonrón de dos carreras, Isaac Collins impulsó dos carreras de seguro y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el jueves 4-1 a los Cachorros de Chicago.

Turang y Sal Frelick tuvieron cada uno dos hits mientras los Cerveceros abrieron una ventaja de siete juegos sobre Chicago en la División Central de la Liga Nacional.

Milwaukee se llevó el final de una serie de cinco juegos en el Wrigley Field después de que los Cachorros ganaran tres seguidos.

El abridor de Milwaukee, Quinn Priester, permitió una carrera en tres hits en cuatro 1/3 entradas, pero no logró ganar su undécima decisión consecutiva. El derecho otorgó un máximo de temporada de cinco bases por bolas mientras ponchaba a cuatro y fue relevado por Nick Mears (5-3) en el quinto.

Cinco relevistas de los Cerveceros limitaron a Chicago a dos hits. Trevor MeGill trabajó alrededor de un sencillo en el noveno para su 16º salvamento.

El abridor de los Cachorros, Shota Imanaga (8-6), permitió dos carreras en tres hits en siete entradas, ponchando a cinco.

