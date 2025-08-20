Pacers renuevan contrato multianual de entrenador Rick Carlisle tras llegar a Finales de la NBA

Los Pacers de Indiana recompensaron al entrenador Rick Carlisle con una extensión de contrato multianual el martes, tras la sorprendente llegada del equipo a las Finales de la NBA.

Los dirigentes del equipo hicieron el anuncio aproximadamente un mes antes de que los Pacers abran el campamento de prácticas. Los Pacers no proporcionaron detalles adicionales sobre los términos del contrato.

“Desde su regreso a los Pacers en 2021, el entrenador Carlisle ha sido fundamental para nuestro éxito, lo que incluye llevarnos a apariciones consecutivas en las finales de la Conferencia Este y nuestra primera aparición en las Finales de la NBA en 25 años", valoró en un comunicado Kevin Pritchard, presidente de operaciones de baloncesto. "Más allá de sus logros como entrenador, que lo sitúan entre los mejores en la historia de la NBA, el entrenador Carlisle sigue abrazando a nuestra comunidad y retribuyendo al estado de Indiana con su programa Drive and Dish”.

Carlisle, de 65 años, parece rejuvenecido en su segunda etapa con los Pacers. Asumió originalmente el cargo en Indiana en la temporada 2003-04. Cuatro campañas después, fue despedido.

Después de tomarse un año sabático, el estratega originario del estado de Nueva York fue contratado por los Mavericks de Dallas. Carlisle se convirtió en el entrenador con más años de servicio y el más ganador en la historia de la franquicia, con un récord de 555-478 en 13 temporadas, llevando a los Mavs al título de la NBA en 2010-11.

En junio de 2021, renunció al puesto en Dallas y una semana después los Pacers lo contrataron por una gran razón.

“Herb Simon, la familia Simon, Steven Rales, Kevin Pritchard y nuestros jugadores hacen de Indiana un lugar muy especial", recalcó Carlisle en referencia a los propietarios y la gestión del equipo. "¡Vamos!".

Los Pacers tuvieron dificultades en sus dos primeras temporadas de regreso en la organización, con un récord de 60-114 durante otro intento de Indiana de reconstruir alrededor de un grupo de jugadores jóvenes.

Pero a medida que Carlisle adaptó su estilo de entrenamiento para jugar a un ritmo más rápido y agresivo, obtuvo frutos en cada una de las dos últimas temporadas. Indiana llegó a las finales de la Conferencia Este por primera vez en una década en 2024 y la temporada pasada hizo su primera aparición en las Finales desde 2000.

Forzó a Oklahoma City a un séptimo partido, pero no pudo resolver la serie después de que el astro Tyrese Haliburton sufrió un desgarro del tendón de Aquiles en el primer cuarto del duelo final.

Se espera que Haliburton se pierda toda la próxima temporada mientras se recupera.

En ocho temporadas con los Pacers, Carlisle tiene un récord de 338-318. Ha registrado la mayor cantidad de victorias en la historia de la franquicia en la NBA y comienza esta temporada a siete triunfos de convertirse en el undécimo entrenador de la NBA con 1.000 en su carrera.

Solo un entrenador activo, Doc Rivers de Milwaukee, tiene más victorias que Carlisle, quien llevó a los Pacers a superar a los Bucks en la serie de playoffs de primera ronda en cada uno de los últimos dos años.

Creció en Nueva York, cerca de la frontera con Canadá, jugó baloncesto universitario en Virginia y fue compañero de equipo del miembro del Salón de la Fama Larry Bird en el equipo campeón de los Celtics de Boston de 1986.

Carlisle también fue asistente en el cuerpo técnico de Bird cuando los Pacers hicieron su primera aparición en las Finales y se ha convertido en un favorito de los fanáticos en su ciudad adoptiva.

“Estamos encantados de que continúe liderando nuestro equipo y representando bien a nuestra organización en el futuro”, manifestó Pritchard.

