Scherzer y Springer guían a Azulejos hacia victoria 7-3 sobre Piratas

Max Scherzer lanzó seis sólidas entradas para lograr la victoria número 220 en su carrera y George Springer conectó un jonrón de dos carreras temprano en el juego por los Azulejos de Toronto, quienes superaron el martes 7-3 a los Piratas de Pittsburgh.

Scherzer (4-2) permitió una carrera y cuatro hits con cuatro ponches y tres bases por bolas. El veterano de 18 años ha lanzado al menos seis entradas en cinco aperturas consecutivas.

Los Azulejos (74-53) construyeron una ventaja de 5-0 contra Mitch Keller en las dos primeras entradas.

Springer conectó un batazo de 423 pies por el jardín central para su vigésimo jonrón de la temporada en el segundo inning. Los Azulejos anotaron tres carreras en el primero cuando el mexicano Alejandro Kirk bateó un sencillo impulsor y Nathan Lukes siguió con un sencillo de dos carreras.

Kirk añadió un jonrón de dos carreras, su décimo, contra Colin Holderman en la séptima entrada para poner el encuentro 7-1. El receptor elegido al Juego de Estrellas terminó con tres hits y tres carreras impulsadas.

Keller (5-12) fue castigado con cinco anotaciones en tres capítulos y un tercio, después de permitir seis carreras en cuatro entradas el miércoles, durante una derrota ante Milwaukee, líder de la Liga Nacional.

Los Piratas perdieron por octava vez en diez juegos para hundise más en el sótano de la División Central de la Liga Nacional.

El primera base estelar de los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr., no jugó debido a un problema de rigidez en el tendón de la corva izquierda. Una resonancia magnética realizada el martes no reveló daños mayores.

Por los Azulejos, el mexicano Kirk de 5-3 con una anotada y tres impulsadas. El venezolano Andrés Giménez de 3-0.