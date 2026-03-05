Malasia pierde apelación ante el TAS por presentar documentos falsos para nacionalizar extranjeros

La Asociación de Fútbol de Malasia perdió el jueves su apelación contra un fallo de la FIFA que determinó que hizo trampa al usar documentos falsos para naturalizar a jugadores nacidos en el extranjero para su selección masculina.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo informó que sus jueces confirmaron la multa de 350.000 francos suizos (450.000 dólares) para la federación y sanciones de un año para los siete jugadores “dada su responsabilidad cómplice en este fraude”.

Los jugadores recibieron pasaportes malasios y fueron convocados para la victoria 4-0 ante Vietnam en junio pasado como parte de la eliminatoria para la Copa Asia 2027. Esa victoria deberá ser anulada por la Confederación Asiática de Fútbol.

“El panel del TAS determinó que quedó acreditada la infracción de falsificar documentos de elegibilidad y que la sanción de 12 meses de suspensión para disputar partidos era razonable y proporcionada para los jugadores”, explicó el tribunal.

Sin embargo, el tribunal suavizó el castigo de la FIFA al dictaminar que los jugadores podrán entrenar y participar en actividades futbolísticas fuera de los partidos hasta que expiren sus sanciones.

El tribunal indicó que la federación de Malasia reconoció sus “deficiencias institucionales” y “no cuestionó que pueda tener responsabilidad por infringir” las normas disciplinarias de la FIFA.

“También afirmó que los jugadores tuvieron un papel limitado al aportar documentos solicitados por (la federación) y que no los prepararon ni los alteraron”, añadió el TAS.

Los fichajes falsificados

Los jugadores involucrados son Gabriel Palmero, Jon Irazábal, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo y Héctor Hevel.

Holgado, Machuca y Garcés son de origen argentino. Los otros tienen origen español (Palmero e Irazábal), brasileño (Figueiredo) y neerlandés (Havel).

Fueron elegidos para ayudar a la selección de Malasia que actualmente ocupa el puesto 121 en el ranking de la FIFA entre 211 selecciones nacionales masculinas. Malasia nunca se ha clasificado al Mundial y en la Copa Asia 2023 terminó última en su grupo sin ninguna victoria en tres partidos.

La FIFA tramitó inicialmente las solicitudes para que los jugadores cambiaran su elegibilidad nacional a Malasia, y aceptó documentos que afirmaban que los abuelos de los siete jugadores habían nacido allí. Ese dato, de ser cierto, habría cumplido con las normas de nacionalidad de la FIFA.

Una investigación posterior de la propia FIFA mostró que esos familiares nacieron en los países de origen de los jugadores: Argentina, Brasil, Países Bajos y España.

Problema de elegibilidad en el fútbol

Este el caso más reciente de inscripciones falsas en el fútbol internacional —que a menudo sucede con jugadores de Brasil— que buscan aprovechar las normas de la FIFA, que permiten que algunos jugadores nacidos en el extranjero cambien su elegibilidad.

Timor Oriental fue expulsado de la Copa Asia 2023 por alinear a jugadores con certificados de nacimiento falsos en partidos de eliminatoria al Mundial. Otro tanto ocurrió con las selecciones masculina y femenina de Guinea Ecuatorial en partidos de las eliminatorias para torneos que incluyeron los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el Mundial masculino de 2014.

