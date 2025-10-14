Trump amenaza con retirar partidos del Mundial de Boston, aunque FIFA decide las sedes

El presidente Donald Trump amenazó el martes con reubicar los partidos del Mundial de fútbol programados para el próximo año en Boston tras sugerir que una parte de la ciudad había sido "tomada" en recientes disturbios.

La ciudad albergará siete partidos como parte de la Copa del Mundo 2026 que Estados Unidos coorganiza con México y Canadá. A Trump se le preguntó sobre la alcaldesa de la ciudad, Michelle Wu, una demócrata a quien llamó "inteligente" pero "de la izquierda radical".

“Podríamos quitárselos”, dijo Trump sobre los partidos. “Amo a la gente de Boston y sé que los partidos están agotados. Pero su alcaldesa no es buena”.

Sugirió que "están tomando partes de Boston" sin ofrecer detalles, pero agregó "podríamos recuperarlos en unos dos segundos".

El despacho de Wu no respondió a un mensaje solicitando comentarios.

Los comentarios de Trump se produjeron durante su reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, y no estaba claro de inmediato a qué se refería. Sin embargo, a principios de este mes, hubo múltiples arrestos en relación con una protesta pro-Palestina que se tornó violenta en el Boston Common, y en la que cuatro oficiales de policía resultaron heridos.

Trump ha sugerido anteriormente que podría declarar ciudades "no seguras" para un Mundial que primera vez tendrá 104 partidos y alterar un plan detallado que la FIFA confirmó en 2022. Incluye estadios de la NFL cerca de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

Los sitios anfitriones de la Copa del Mundo no dependen de Trump. Las 11 ciudades de Estados Unidos, más tres en México y dos en Canadá, tienen contratos con la FIFA, que enfrentaría importantes problemas logísticos y legales para hacer cambios a ocho meses del inicio el 11 de junio.

“Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones”, dijo el vicepresidente del organismo de fútbol, Victor Montagliani, a principios de este mes en una conferencia de negocios deportivos en Londres.

No obstante, Trump dijo: “Si alguien está haciendo un mal trabajo, y si siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA que es fenomenal, y le diría: ‘Vamos a movernos a otro lugar’ y ellos lo harían”.

El presidente se refería al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, un aliado cercano. Trump dijo que a Infantino “no le encantaría hacerlo, pero lo haría muy fácilmente”.

La administración Trump ya ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Washington y Memphis, y los esfuerzos para hacerlo en Chicago y Portland han provocado disputas legales.

El escritor de Associated Press Michael Casey en Boston contribuyó a este informe.

